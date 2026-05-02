Avilés en Marcha propone un panel vegetal para transformar el "solar de la vergüenza" en la plaza de España

La agrupación Avilés en Marcha ha mostrado su preocupación ante el "solar de la vergüenza" en la plaza de España. Para poder "darle un toque muy diferente al entorno", proponen como solución un panel vegetal: "Serviría también de reclamo para los visitantes y para los propios avilesinos por su originalidad".

Se trata de un solar sin edificar con andamios, que se encuentra entre las estructuras del casco histórico de la ciudad: "Teniendo en cuenta que se trata de un tramo cada vez es más frecuentado por turistas que les gusta fotografiar todo lo que les parece bonito, hay que ponerle solución a este hueco". Por eso, desde la agrupación consideran que "un Avilés más atractivo es posible y sería una solución buena hasta que se edifique en ese espacio".