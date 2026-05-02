Desvalijan la capilla de La Corrada, en Soto del Barco, tras reventar la verja de la entrada: "Ha sido por hacer daño, nada más"

“Tengo hasta un dolor en el corazón. Nos ha afectado mucho”. Aida Patallo resume, al borde de las lágrimas, el sentimiento con el que se ha despertado hoy la localidad de La Corrada (Soto del Barco). Los vándalos han actuado esta noche en la zona y han desvalijado la capilla, destrozando tanto la verja de acceso como el interior del templo. Tan solo se han llevado un cuadro del Corazón de Jesús y un marco. Los vecinos no entienden el porqué del suceso. “Parece que lo han hecho tan solo por hacer daño”, apuntan. La Guardia Civil, que acudió esta mañana, investiga lo ocurrido.

Etelvina Noval fue una de las primeras en llegar al lugar de los hechos. “Vino un tío mío a dar una vuelta por aquí con el coche y, al entrar, vio que el contenedor estaba tirado en medio de la plaza. Entonces fue cuando nos avisaron de que habían entrado en la capilla. Subí y mira lo que nos encontramos”, lamenta la vecina.

Según las primeras hipótesis, los vándalos arrancaron la verja atándola a un coche y tirando de ella. Tras reventarla, entraron a destrozar el interior del templo. “No es la primera vez que intentan hacer algo así”, señalan. De hecho, la campana de la capilla hace tiempo que es un tiesto del revés, ya que los ladrones robaron la anterior, construida en bronce.

EN IMÁGENES: Desvalijan la capilla de La Corrada, en Soto del Barco / Mara Villamuza

Una institución en el concejo

“La Virgen del Carmen es una institución en La Corrada. Tenemos muchos cofrades; cuando yo era niña éramos 450”, recuerda Patallo sobre una cofradía que fue de las primeras en honrar a la Virgen del Carmen en Asturias. “Aquí hubo gente muy entusiasta”, afirma. “La zona está rodeada de pueblos marineros, por lo que la Virgen del Carmen es muy apreciada y querida. Hay muchísimo vínculo”, apunta Marián Flórez, concejala de Turismo en el Ayuntamiento de Soto del Barco.

Al lugar se desplazaron también José Manuel Lozano, alcalde del concejo, y Jaime Menéndez Corrales, exregidor local. “Antes había una tradición: los marineros, antes de salir a la mar, se asomaban a la zona desde la que se divisaba esta capilla”, destaca José María Menéndez, párroco de la zona.

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Ahora la duda está en quién debe asumir el arreglo de la capilla. “Tendremos que arrimar todos el hombro”, aseguran los vecinos, que no van a dejar caer un templo muy querido en Soto del Barco.