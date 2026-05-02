Foro Avilés denuncia la saturación total del albergue de transeúntes y exige soluciones urgentes como "la creación de un nuevo centro, una Cocina Económica y programas formativos"

Foro Avilés critica la "situación de saturación" del Albergue de Transeúntes situado en la calle Estación, que se encuentra "completamente desbordado y sin capacidad para admitir a una persona más". Su presidente, José Alfredo García Fernández del Viso tacha al gobierno municipal de inacción tras "no adoptar ninguna medida ni poner en marcha políticas para afrontarla", siendo cada vez "más habitual ver a personas durmiendo en aceras, portales, o bancos". Por esta razón exigen medidas urgentes y plantean la creación de un nuevo centro, una Cocina Económica similar a las existentes en Gijón y Oviedo y programas formativos ante el aumento de la demanda de atención a personas vulnerables.

La formación forista reprocha que "el Ayuntamiento mire para otro lado ante la vulnerabilidad de estas personas, mostrando una falta de preocupación por los problemas reales de la ciudadanía". Asimismo, García Fernández del Viso considera que "siendo la tercera ciudad de Asturias, Avilés no puede continuar con un único centro que califican de antiguo, desfasado y sin capacidad suficiente".

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El presidente de Foro considera que el problema del albergue de transeúntes es "uno de los más importantes de la ciudad" y reclama a la alcaldesa, Mariví Monteserín, "voluntad política, inversión y una mayor atención a las necesidades reales de la ciudadanía".