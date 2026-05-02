A mi madre

Sin ti mi vida no es nada, le confieres ese brillo especial que las estrellas emiten cuando están bien y son felices.

Eres un ángel del cielo a quien quiero de verdad.

Una madre es mucho más que un ser humano, es la esencia del bien y la esperanza en estado puro, la mano amiga que nunca muere, el rostro bendito que nos habla sin palabras, el corazón fuera del tiempo que reza por nuestra eternidad.

Cuando te escucho mi vida vale mucho más; cuando me miras noto ganas de cantar sin motivo y gritar por todo lo alto tus merecidas alabanzas.

Casa paso que doy en tu cariño me acerca al lugar sagrado donde tú estás.

No me olvides por la noche para que tu ángel de la guarda me otorgue su protección.

Eres la buena suerte que convierte mis días en una interminable puesta de sol.

Tu amor me alcanza el alma y lo traspasa de perfumado rostro enamorado.

Aunque quisiera no puedo dejar de quererte con toda la fuerza de mi amor.

Una madre nunca muere; si muriera el mundo no tendría solución.

Nuestro amor es la mejor prueba de una vida superior, la ciencia jamás contada de lo que está muy por encima de la lógica y la razón.

Que haya personas tan buenas como tú en una realidad poblada de miserias y fealdades me emociona, me pone de rodillas ante lo alto.

Sin ti me siento solo y abandonado en un mundo que, cada vez, se parece menos a la imagen idílica que tengo de ti.

Ha merecido la pena vivir solo por haberte conocido y amado.

El cariño de una madre nunca se acaba, está por encima del tiempo y el espacio, vive en el centro mismo de la inmortalidad.

Una simple sonrisa tuya es capaz de transformar el agua de la tristeza en el vino de la exultante alegría.

Verte feliz es mi máximo deseo, el culmen de mi aspiración, la encarnación de mi dicha todopoderosa.

No necesito creer, tu amor me ha dado la luz que salva.

Tu cara es tan tierna y dulce que se derrite cada vez que la miro.

Cuando muere una madre se acaba para siempre el arco iris de la felicidad.

Los momentos que pasamos juntos son los mejores recuerdos de mi existir.

Cuando siento el latido de tu corazón recobro la inocencia de mi inolvidable infancia.

Mientras estemos unidos nunca dejaré de ser niño.

Me has dado amor, amor y solo amor, por eso estoy bien y le doy a las gracias a Dios.

No hay nada ni nadie que cambie mi amor por ti.

Cuando naciste Dios tuvo su mejor día.

Los que olvidan en vida a su madre, cuando ya no está se vuelven locos por verla de nuevo una vez más.

Contigo soy más que mí mismo.

De tus entrañas brota el copioso manantial de aguas transparentes que porta el soplo que todo lo cura.

Un niño sin su madre es como un árbol talado y sin retoños, una mustia flor que huele su marchitar.

En tu compañía nado en el mar de la fértil abundancia de todo lo creado.

Cuando muera tendré ganas de abrir de nuevo los ojos para volver a verte y amarte.

Madre es el sonido mágico que los ángeles pronuncian cuando se ponen a jugar.

Me niego a no rezar por ti y a pedirle al cielo que te ayude mucho más que a mí.

Nada me falta si tú estás.

No hay pasatiempo más apasionante que el juego maravilloso de nuestro amor.

Tu sonrisa sabe a besos de dulzura y candor.

Antes de que llegaras a este mundo era mucho peor.

Lo único cierto que sé es que sin ti me muero.

Cuando estoy cerca de ti es como si estuviera dentro del mismo cielo, como si mis ojos dejaran esta Tierra gris y aburrida para alimentarse de inapreciables cremas de pura miel.

Hasta el cielo es poco para ti.

Una madre cumple años, nunca envejece ,posee el elixir de la longevidad .

Cuanto más te amo más te quiero amar, hasta que no pueda más de amor

Me has entregado la luz que necesitan mis ojos para poder caminar y seguir adelante con el inconfundible resplandor de tu bondad.

Una persona tan honesta y honrada como tú en un mundo como este es el mayor milagro que conocí.

Los hijos que abandonan a su madre y se avergüenzan de ella no saben lo que hacen, son dignos de lástima y conmiseración .

Cada caricia que brota de nuestro corazón es una victoria aplastante contra la enfermedad, un signo distintivo a favor de la vida.

Si no me acordara del cariño que me ofreciste mi corazón estaría lleno de mal.

Eres una obra de arte espiritual.

El que ama a su madre la lleva consigo hasta más allá del suspiro final.

Si pudiera casarme contigo, contigo me casaría.

Perdóname por quererte tanto y por ser el amor de mi vida.

Eres el regalo que Dios me dio para que fuera feliz.