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La prolongación de andenes en la estación de Avilés para ampliar el número de frecuencias Alvia a Madrid se hace visible con una plataforma extendida

La inversión de Renfe es de 640.000 euros y su finalidad es mejorar la interoperabilidad de la estación y reducir tiempos de viaje

Aspecto de la estación de autobuses de Avilés, también en obras.

Aspecto de la estación de autobuses de Avilés, también en obras. / S.F.

M.O.

Avilés

"La estación de tren de Avilés está aquí desde el siglo XIX y apenas se ha tocado desde entonces, ya le venía bien una buena reforma", confirmaban el pasado febrero varios pasajeros coincidiendo con el inicio de las obras de ampliación de los andenes 1 y 2 de la estación en dirección a San Juan de Nieva que permitirá ampliar el número de frecuencias actuales a Madrid.

Con estos trabajos se ganarán 205 metros de longitud útil en el andén 1 y 160 metros útiles en el andén 2. Eso sí, los pasajeros consideran que todavía siguen siendo demasiado estrechos, sobre todo cuando coincide el Cercanías con el Alvia."Bajar y subir es muy peligroso", afirman los habituales del tren en Avilés.

El avance de los trabajos.

El avance de los trabajos. / S.F.

La zona ampliada de la plataforma de ambos andenes es ya visible desde varios puntos de la estación. En el marco de estos mismos trabajos se mejorará el aparcamiento de la estación de autobuses, se realizará un cambio de iluminación y también el actual paso entre andenes.

La inversión de Renfe para prolongar los andenes de la estación de Avilés es de 640.000 euros. Su finalidad es mejorar la interoperabilidad de la estación y reducir tiempos de viaje

La ejecución de los trabajos no va a alterar el normal funcionamiento del tráfico ferroviario de la estación, donde efectúan parada los trenes de la línea C3 de Cercanías y el Alvia que conecta Madrid con la ciudad.

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El Ayuntamiento de Avilés y el administrador de infraestructuras Adif llegaron a final de año a un acuerdo que permitirá la llegada (y salida) de la ciudad de un mayor número de frecuencias de tren a Madrid con esta ampliación del andén número 1 de la estación, una actuación clave para que los trenes AVE y Larga Distancia de la Serie 106 (AVRIL) puedan efectuar parada comercial en la ciudad y que, hasta ahora, no podían detenerse en Avilés debido a la insuficiente longitud del andén, lo que obligaba a los viajeros a desplazarse a Oviedo o Gijón.

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