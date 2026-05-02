Ramón Sobrino, musicólogo: "Avilés tiene una riqueza única que son cuatro órganos muy distintos y poco conocidos"

Con el objetivo de conocer los órganos que hay en Avilés, la Universidad de Oviedo ha organizado un paseo musical por la ciudad, enmarcado en la programación de la sexta edición del festival universitario MusicUO. Será el próximo martes 5 de mayo y contará con la participación de Judith Busquets, José María Martínez, Ramón Sobrino Cortizo y Ramón Sobrino Sánchez, siendo el último el encargado de guiar la ruta que comenzará a las 16.45 horas en el conservatorio municipal Julián Orbón.

-¿En qué va a consistir el paseo musical por Avilés?

-Será una visita a algunos de los órganos más relevantes de la ciudad, con el fin de que las personas que participen puedan conocer este patrimonio. Es, quizá, de los menos conocidos más allá de toda la gente que va a las celebraciones litúrgicas. Cuando hicimos algo parecido en Oviedo, fue un descubrimiento para los participantes. Han visto una cosa que estaba ahí, una realidad que es patrimonio de la ciudad, que existe y es un esfuerzo que se haya podido conservar.

-La acogida de la edición de Oviedo fue muy buena.

-La verdad es que nos llevamos la agradable sorpresa de que las personas que acudieron se quedaron todas muy contenta1s. La actividad salió muy bien e incluso se repitió al cabo de una semana y fue todavía más gente de la que fue la primera vez.

-¿Qué hace especial a los órganos de Avilés para poder hacer una visita musical como esta?

-Vamos a visitar nada menos que cuatro instrumentos diferentes entre sí. Eso es una riqueza que tiene la ciudad y que, de alguna manera, está presente en la vida cotidiana, pero también olvidada. No se tiene conciencia por parte de los vecinos de la riqueza patrimonial que supone tener órganos en las iglesias. De esta manera, buscamos poner en valor esa circunstancia, esa riqueza. Hay que ser conscientes de que no hay órgano en todas las provincias de España y en el caso de Asturias tenemos la suerte de que hay órgano en Oviedo y también en Avilés.

-¿Cómo es el itinerario?

-Vamos a empezar en el Conservatorio de Música de Avilés, que tiene un instrumento moderno comprado para precisamente servir como instrumento de estudio, de aprendizaje, de las personas que estudian órgano en Avilés. En las iglesias iremos al órgano de San Nicolás, un órgano de Amezua de principios del siglo XX. Desafortunadamente, necesitaría un pequeño arreglo, pero igualmente tenemos la posibilidad de ver cómo funciona. En la iglesia de Santo Tomás de Cantorbery hay dos. Uno es el pequeño y luego está el órgano grande, el órgano principal de la ciudad de Avilés y uno de los más relevantes de Asturias.

-¿A qué tipo de público está dirigido este paseo musical?

-A todo, porque cuando hicimos algo parecido el año pasado en Oviedo, había mucho público que era aficionado a la música, a los que habitualmente van a los conciertos, pero también había gente diversa que entró por curiosidad. Creo que se vieron gratamente sorprendidos de lo que encontraron allí.

-¿Qué aprenderán?

-Primero que existe el instrumento. Lo segundo, la diversidad entre los distintos tipos de órganos que hay. Y lo tercero, se formarán una idea bastante diferente de lo que para ellos podría ser la música de órgano. No es solamente música de iglesia, que lo es, pero también abarca otros muchos géneros.

-¿Cómo se integra este paseo dentro del conjunto del festival MusicUO?

-Nosotros hemos planteado desde el comienzo ofrecer actividades vinculadas a la extensión universitaria que sean diferentes. En Avilés normalmente hay conciertos y actúan distintas orquestas como la OSPA u otras agrupaciones. Además, hay una sociedad filarmónica. Sabemos que nunca se ha hecho este tipo de paseo musical en Avilés. Creemos que puede ser novedoso y también de interés para las personas que puedan acudir. Tampoco tiene la persona que acudir a todo si no quiere.

-¿Por qué es importante poner en valor este patrimonio avilesino?

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-Porque está ahí, cuidado por la diócesis, pero que es parte también de la riqueza que tenemos nosotros en el patrimonio asturiano y también musical. Está olvidado por el público en general, incluso por los aficionados a la música.