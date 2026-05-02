Los vecinos de Laviana y Valliniello aplauden el tercer carril hacia los muelles de la margen derecha, pero exigen otras inversiones

El Puerto de Avilés trabaja en la construcción de nuevos viales, en concreto, como avanzó el Consejo en junio del año pasado, en un tercer carril reversible en el tramo de la avenida de la Siderurgia comprendido entre la glorieta de la Palmera y el acceso al muelle de Valliniello. El objetivo de esta obra la explicaron entonces: «Facilitar la accesibilidad y reducir el impacto en la fluidez del tráfico en ese vial del transporte de piezas especiales desde los centros de producción del Parque Empresarial (PEPA) hasta el muelle de Valliniello».

Los vecinos de esta parroquia, agrupados en el colectivo vecinal que lidera Alberto Velasco, ven bien la actuación «si es para evitar el colapso de la carretera cuando se mueven grandes piezas». «Es una pena que teniendo dos carriles en cada dirección no regulen el tráfico en esos momentos puntuales de una manera más eficiente para evitar esos colapsos. Un tercer carril lo evitaría, pero implica un gasto que preferimos que se destine a cosas más necesarias, como el alumbrado en la zona de acceso al Niemeyer, por poner un ejemplo», sentencia. Desde la asociación de vecinos Enlaze que lidera Agustín García, colectivo que aglutina los núcleos de Endasa, Laviana y Zeluán, han defendido en distintas ocasiones más carriles para evitar la saturación de la carretera en momentos puntuales, cuando se mueven grandes piezas en el Puerto de Avilés.

«Aquí nadie se opone al crecimiento de la actividad industrial en el entorno de la ría. Es bueno para todos, pero hay que pensar también en los vecinos», afirmaba el gozoniego en estas páginas hace unas semanas. Fran Muñiz, vecino de la zona, señalaba que hace apenas unos días tardó una hora y un minuto en hacer un recorrido de apenas unos minutos:«De este tiempo, 53 minutos estuve en un atasco», dijo. De la construcción del tercer carril ya dio cuenta el consejo del Puerto hace casi un año, ligado a un plan de inversiones de 15,8 millones para modernizar infraestructuras, ampliar espacios portuarios, reforzar la sostenibilidad y mejorar la conectividad vial.

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Desde la asociación de vecinos Enlaze de Laviana entienden que "lo ideal sería hacerlo en toda la margen derecha, al menos hasta la fabrica de Windar en San Balandrán. En su día hace 25 años había proyectados 4 carriles y con un tráfico mucho más ligero que ahora pero lo pagaba el estado. El famoso convenio lo paga Acciona y de ahí la reducción de costes. Y así lo aprobaron pero claro se nota mucho el cantazo y ahora tendrán que rectificar. Pero, obviamente mejor 3 que 2", sentencian.