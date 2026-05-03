El Alfoz de Gauzón ensalza el patrimonio religioso de Avilés en el pregón de la Cruz: "Huyamos de injerencias de otros puntos del país en nuestras celebraciones y potenciemos nuestra identidad cultural”

"Un momento especialmente ilusionante" fue la lectura del pregón del presidente del Centro de Estudios Alfoz de Gauzón, Rubén Domínguez, en la Invención de la Cruz. Se trata de la festividad más representativa de la Hermandad de la Santa Cruz de Avilés, que celebró en la iglesia de San Nicolás de Bari el aniversario del hallazgo de la Santa Cruz a manos de Helena de Constantinopla. Un domingo, por tanto, más especial que de costumbre: "El descubrimiento se ubica en torno a los años 326 o 327, por lo que podríamos estar celebrando los 1.700 años", explicaron desde la entidad promotora de los actos.

Tras la misa de las 12.30 horas, presidida por el sacerdote titular de la parroquia, José Juan Hernández Deniz, Domínguez se subió al altar para leer su pregón y aprovechó para agradecer la distinción al Alfoz de Gauzón como socio de honor: "Supone un aliento para todos los que formamos parte. Esta lectura es especialmente ilusionante para nosotros en este momento, cuando estamos inmersos en la organización de los actos conmemorativos de nuestro 40.º aniversario, que será dentro de dos años.

El Centro de Estudios del Alfoz de Gauzón surgió en 1988 en el barrio de Llaranes, que mantuvo su nombre "Club Popular de Cultura Llaranes" hasta 2019. Fue en ese año cuando se consolidó el cambio de denominación, "pero no de objetivos", con el fin de ampliar el territorio de actuación y garantizar su supervivencia. Y desde el primer momento, "nuestra labor principal pasa por promover, de manera científica e interdisciplinar, la investigación, conservación y divulgación de nuestra historia y patrimonio cultural".

Y ese, asegura Domínguez, es el primer punto de encuentro con la Hermandad de la Santa Cruz: "Hacer llegar de una forma asequible pero rigurosa el valor del patrimonio cultural avilesino, tan diverso en tipologías y ejemplos significativos como en su variedad cronológica". Por eso, elogió a la entidad por su "labor de difusión cultural y sus iniciativas solidarias, que hacen de ella un estandarte de la vida social avilesina, comprometida con las causas justas a través de un sinfín de actividades".

Para el presidente del Alfoz de Gauzón, hablar desde ese altar supone una gran emoción: "Los orígenes de mi vocación tienen una clara vinculación con el arte sacro". Cuando se convirtió en hermano de la cofradía de la Santa Vera Cruz, Disciplina y Penitencia de Zamora "encontré una gran fascinación por los grupos escultóricos y por la propia organización de las procesiones, que cada vez era más grande". Al poco tiempo descubrió la Historia del Arte: "Una disciplina académica competente para dedicarse al estudio de todo aquello que a mí me interesaba".

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Dedicó su pregón a hacer un repaso por todo el patrimonio cultural y religioso de Avilés: "Pretendo que mi intervención cumpla una función reflexiva sobre la riqueza de nuestro patrimonio religioso". "Los instrumentos de protección de este patrimonio resultan, a menudo, insuficientes", destaca. Por eso, pide poner más atención en su cuidado: "Huyamos en nuestras celebraciones de injerencias originales de otros puntos del país y potenciemos nuestras propias características culturales". Todo ello con un objetivo más que claro: "Hacer entre todos que las generaciones futuras puedan disfrutar, valorar y aprender de este legado patrimonial, cuidado con mimo por los avilesinos que nos precedieron".