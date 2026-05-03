El Cine de los Martes de Avilés programa ocho títulos entre mayo y junio con presencia de cine internacional premiado
El auditorio de la Casa de Cultura acoge la nueva programación con una nueva selección de películas premiadas en distintos festivales
M. O.
Serán ocho largometrajes de reciente producción y gran reconocimiento en festivales internacionales los que el ciclo Cine de los Martes de Avilés proyectará en los meses de mayo. Tendrán lugar todos los martes a las 20.15 horas en el auditorio de la Casa de Cultura en versión original con subtítulos en español. Las entradas están disponibles a un precio de 4 euros en la misma taquilla del edificio y de forma online a través de la página web del teatro Palacio Valdés y de Unientradas.
La selección de largometrajes incluye cine de Argentina, Reino Unido, Marruecos, Francia, Alemania y España, con títulos galardonados en certámenes como Cannes, Venecia, Sitges o la SEMINCI. Comenzará el martes 5 de mayo con la película argentina "La virgen de la tosquera", dirigida por Laura Casabé y premiada en festivales como Sitges y BAFICI. Le seguirá el 12 de mayo el film británico "Pillion", reconocido en Cannes y los British Independent Film Awards.
El 19 de mayo será el turno de la producción marroquí "Calle Málaga", dirigida por Maryam Touzani y protagonizada por Carmen Maura y Marta Etura, galardonada en el Festival de Venecia con el premio del público. La última película del mes será el martes 26: "Incontrolable", basada en la historia real de John Davidson, que ha recibido varios premios BAFTA.
Junio comienza con "Una hija en Tokio" el 2 de junio, una coproducción francesa ambientada en Japón. Para la siguiente semana, el martes 9 se proyecta "La isla de Amrum", del director Fatih Akin, ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El turno de "La buena hija" es el 16 de junio y se trata de una producción española centrada en las relaciones familiares. Cerrará este tramo del ciclo "Los Tortuga" el 24 de junio, una película española multipremiada en el Festival de Málaga.
Desde la organización destacan que la selección de este año mantiene el objetivo de acercar al público avilesino "cine de alta calidad", avalado por su recorrido en festivales internacionales y su diversidad de estilos y procedencias.
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