El Cine de los Martes de Avilés programa ocho títulos entre mayo y junio con presencia de cine internacional premiado

Serán ocho largometrajes de reciente producción y gran reconocimiento en festivales internacionales los que el ciclo Cine de los Martes de Avilés proyectará en los meses de mayo. Tendrán lugar todos los martes a las 20.15 horas en el auditorio de la Casa de Cultura en versión original con subtítulos en español. Las entradas están disponibles a un precio de 4 euros en la misma taquilla del edificio y de forma online a través de la página web del teatro Palacio Valdés y de Unientradas.

La selección de largometrajes incluye cine de Argentina, Reino Unido, Marruecos, Francia, Alemania y España, con títulos galardonados en certámenes como Cannes, Venecia, Sitges o la SEMINCI. Comenzará el martes 5 de mayo con la película argentina "La virgen de la tosquera", dirigida por Laura Casabé y premiada en festivales como Sitges y BAFICI. Le seguirá el 12 de mayo el film británico "Pillion", reconocido en Cannes y los British Independent Film Awards.

El 19 de mayo será el turno de la producción marroquí "Calle Málaga", dirigida por Maryam Touzani y protagonizada por Carmen Maura y Marta Etura, galardonada en el Festival de Venecia con el premio del público. La última película del mes será el martes 26: "Incontrolable", basada en la historia real de John Davidson, que ha recibido varios premios BAFTA.

Junio comienza con "Una hija en Tokio" el 2 de junio, una coproducción francesa ambientada en Japón. Para la siguiente semana, el martes 9 se proyecta "La isla de Amrum", del director Fatih Akin, ambientada en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. El turno de "La buena hija" es el 16 de junio y se trata de una producción española centrada en las relaciones familiares. Cerrará este tramo del ciclo "Los Tortuga" el 24 de junio, una película española multipremiada en el Festival de Málaga.

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Desde la organización destacan que la selección de este año mantiene el objetivo de acercar al público avilesino "cine de alta calidad", avalado por su recorrido en festivales internacionales y su diversidad de estilos y procedencias.