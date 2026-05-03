La comarca de Avilés acusa el elevado envejecimiento y pierde 344 habitantes en el primer trimestre de 2026

La comarca de Avilés ha cerrado el primer trimestre de 2026 con un balance demográfico negativo, según los datos de nacimientos, defunciones y matrimonios registrados entre enero y marzo y recogidos por la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (Sadei). En total, se contabilizaron 138 nacimientos frente a 482 defunciones, lo que se traduce en una pérdida de 344 habitantes por saldo natural, reflejo del acusado envejecimiento de la población.

Estos datos vuelven a evidenciar una estructura demográfica marcada por la baja natalidad y el progresivo envejecimiento, con una pirámide poblacional cada vez más invertida. Los últimos datos anuales publicados por Sadei apuntaban en la misma dirección: 558 nacimientos frente a 1.611 defunciones en el conjunto de la comarca.

Avilés concentra la mayor parte de la actividad demográfica. De los 138 nacimientos registrados en la comarca, 136 se inscribieron en la ciudad, si bien esto no implica que todos correspondan a familias residentes, sino al lugar de inscripción en el Registro Civil. En el caso de las defunciones, 412 de las 482 contabilizadas se contabilizaron por la misma razón en la ciudad, más del 85% del total.

En cuanto a la evolución mensual, los nacimientos se mantuvieron relativamente estables, con 46 en enero, 41 en febrero y un repunte hasta 51 en marzo. En ese periodo solo se registraron nacimientos fuera de Avilés en casos puntuales, como uno en Illas en febrero y otro en Corvera en marzo. Las defunciones, por su parte, descendieron en febrero (136) respecto a enero (187), aunque repuntaron de nuevo en marzo (159).

Más bodas en invierno

Los matrimonios, aunque en menor volumen, también mostraron variación: 21 en enero, 15 en febrero y 23 en marzo, con una recuperación al cierre del trimestre. Según la tendencia observada en los últimos años, cada vez más parejas optan por celebrar enlaces en los meses de invierno.

En conjunto, los datos confirman un desequilibrio sostenido entre nacimientos y defunciones que continúa acentuando el envejecimiento demográfico de la comarca.

Padrón

Avilés se aproxima a los 76.000 habitantes: el censo de vecinos, afortundamente, crece por segundo año tras una larga caída demográfica. El municipio suma un total de 75.915 personas, de acuerdo con los últimos datos recogidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) correspondientes a 2025. En Corvera, a su vez, viven ya 16.180 personas, una cifra récord. En Soto del Barco e Illas también ha aumentado ligeramente la población, aunque de forma menos marcada, mientras que en Castrillón y Gozón la población se mantiene estable, con alguna pérdida.

Envejecimiento

Con todo, la comarca avilesina está envejecida. En Avilés viven 11.128 personas de 75 años o más. De ellos, 4.748, el 42,7%, viven solos. Y lo hacen, con mayor frecuencia, en La Carriona, La Luz y Llaranes. Esto es lo que refleja el mapa de la soledad elaborado por el Ayuntamiento de la ciudad.