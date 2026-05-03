El concejo de Soto del Barco será el único de la comarca avilesina con más alumnos el próximo curso

El concejo de Soto del Barco es una isla en la comarca avilesina. El municipio más occidental de la comarca es el único que contará con más alumnado el próximo curso escolar a juzgar por la preinscripción de matrículas realizada hasta el próximo viernes 24 de abril. Ambos centros educativos crecerán y rompen la tónica habitual registrada en el resto de concejos. El incremento de matrículas es tímido aunque significativo teniendo en cuenta la baja natalidad. Así, el colegio Jimi Pérez Lorente de Soto del Barco y el Ventura de la Paz de La Arena contarán con uno y dos alumnos más, respectivamente. El primero, el de Soto pasará a contar con 109 alumnos frente a los 108 actuales al sumar once nuevas matrículas en infantil y que diez alumnos de Sexto finalicen sus estudios. "Ganamos un alumno tras años de pérdidas", señala Miriam Cuesta, secretaria del centro. Noelia Fernández celebra un caso similar en La Arena, que el próximo curso contará con 40 pequeños. "De los cinco niños que nacieron en La Arena en 2023, contamos con cuatro matrículas", celebra la directora del Ventura de la Paz.

En Gozón está la otra excepción de la comarca, el colegio de La Vallina, de Luanco, que sumará dos niños más para el próximo curso para situarse en 337 alumnos. Todo ello mientras el colegio rural agrupado Cabu Peñes contará con una matrícula de siete pequeños menos en las aulas de Santiago de Ambiedes, Bañugues, Verdicio y San Jorge de Heres. El colegio de La Canal, también de Luanco, es el que más baja en preinscripciones, con 14 menos con respecto a la matrícula de este año para situarse en 86 pequeños. Si bien en este centro destacan que ya en otros años algunas familias matriculan a sus hijos en el mes de septiembre o en los meses sucesivos. Eso mismo defienden en otros centros de la comarca, que también han visto como el curso 2026-2027 contará con menos críos que el actual. Lo ven así también en Corvera y en Castrillón, donde la bajada es generalizada.

Así, en Castrillón, el colegio Campiello contará con veinte matrículas menos que este curso. Si bien las preinscripciones en Infantil han sido considerablemente superiores a las de años atrás. Sumaron 32 frente a los 55 niños de Sexto que abandonarán el centro a finales de junio. El total de alumnos de Campiello será de 330. El Castillo de Gauzón de Raíces prevé una leve caída que supondrá pasar de 87 a 84 alumnos, algo similar a la de las tres aulas del CRA Illas Castrillón (Caizuela, Naveces y Pillarno) que sumarán 119 frente a los 122. "El grueso de nuevas matrículas son de tres años, así habrá continuidad", señala la directora Verónica Pascual. En el colegio de Salinas, por su parte, han recibido 14 preinscripciones nuevas frente a los 38 niños de Sexto que pasarán al instituto. En total, una caída de 24 alumnos para el curso 2026-2027. El colegio de El Vallín no ha facilitado datos.

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En Corvera, Las Vegas pasará a contar con veinte alumnos menos para pasar a contar con 322 pese a una matrícula en el primer curso de Infantil de 20 pequeños. El colegio de Los Campos perderá 16 alumnos para alcanzar los 180. "Solemos tener un goteo de matrículas todo el año", indica Inmaculada López, directora de Los Campos. En Cancienes, la bajada es menor, pero también lo es su alumnado general. Actualmente el centro cuenta con 87 matrículas y el próximo bajará a 77, todo después de haber registrado 3 preinscripciones en Infantil. "No hay niños y eso se nota en las matrículas", apunta Claudia Galiano, directora del colegio de Cancienes.