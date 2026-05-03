Conmoción en Avilés por una multitudinaria pelea en pleno centro: puñetazos en un paso de cebra, gritos de "¡policía!" y un joven reducido por los agentes
"Esto es una vergüenza, parece la selva", critican vecinos a través de las redes sociales, donde las imágenes han generado gran revuelo
Conmoción en Avilés por una pelea en pleno centro. Varios agentes de la Policía Local tuvieron que intervenir este viernes en una multitudinaria reyerta en Las Meanas en la que se vieron implicados una docena de jóvenes, la mayoría menores de edad. El suceso se saldó con uno de los implicados detenidos y los agentes instruyeron diligencias para el juzgado y la Fiscalía de Menores.
Tal y como se puede apreciar en varios vídeos que han corrido como la pólvora a través de las redes sociales, la pelea comenzó en el parque de Las Meanas, en la zona más próxima a la zona de El Atrio. Allí se liaron a puñetazos y patadas varios de los jóvenes.
Como recogen las imágenes, la reyerta tiene varios focos: hay varios grupetes pegándose en el parque. En un momento dado, uno de los involucrados trata de escapar hacia la calle Doctor Graíño, cruzando por el paso de cebra de la calle Jardines. Allí es "cazado" por tres chavales, uno de ellos sin camiseta. Se intercambian golpes y al que huía se le acaba cayendo el teléfono al suelo, mientras los conductores asisten a la escena con pasmo y la gente pide a gritos desde las ventanas que llegue la Policía.
Instantes después la escena regresa al paso de peatones, donde cinco jóvenes tratan de pegar a otro. Nuevo intercambio de golpes y más gritos. Unas jóvenes intentan poner paz y varios conductores que esperan en el semáforo comienzan a tocar el claxon para tratar de persuadir a los chavales.
Poco después llegan varias dotaciones de la Policía Local, que logran sofocar la riña. Como se aprecia en los vídeos que están corriendo por internet, entre varios agentes llegan a inmovilizar a uno de los jóvenes, sin camiseta.
El suceso ha generado gran revuelo en internet. Las imágenes han provocado gran indignación entre los avilesinos, que piden más control y presencia policial ante este tipo de sucesos que, afortunadamente, son aislados en una ciudad por lo general tranquila: "Esto es una vergüenza, parece la selva".
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