La escritora avilesina Natalia Menéndez, seleccionada en dos catálogos nacionales de literatura infantil y juvenil por su novela "Merlot"

La escritora asturiana Natalia Menéndez (Avilés, 1973) acaba de cosechar dos reconocimientos de ámbito nacional por su último libro "Merlot", siendo seleccionada por expertos en literatura infantil y juvenil para formar parte de catálogos que recogen los mejores libros de este tipo de literatura publicados en 2025.

En el primer caso se trata de las Bibliotecas de Madrid, institución que, anualmente, elabora un catálogo que incluye lo más destacado del año. De hecho, en 2023, seleccionaron su novela anterior, "El faro que no miraba al mar", para el catálogo de ese año. La otra mención corresponde a la Organización Española para el Libro Infantil y Juvenil (OEPLI), que también es una institución muy relevante en el ámbito de la literatura infantil y juvenil. En ambos casos un grupo de expertos (docentes, bibliotecarios, libreros, críticos, etc) realizan la mencionada selección.

Natalia Menéndez posa con sus novelas "Merlot" y "El faro que no miraba al mar" / LNE

Natalia Menéndez valora así este hecho: "Este tipo de reconocimientos son, en primera instancia, muy motivadores, y en mi caso suponen sobre todo un gran impulso para seguir escribiendo. Fue, precisamente, a raíz de la inclusión de 'El faro que no miraba al mar'' en el catálogo de las Bibliotecas de Madrid de 2023, cuando comencé a escribir Merlot. Recientemente, las menciones a 'Merlot' en los dos catálogos de 2025 han hecho que retome la escritura de otra novela que había comenzado justo antes de Merlot y que había dejado “aparcada”.

La escritora y poeta avilesina pone énfasis en que todo ello suprime barreras y otorga oportunidades a pequeños sellos, con todo ello consiguiendo ampliar y enriquecer la oferta literaria: "Creo que resulta realmente gratificante que desde instancias de tanta relevancia de nuestra capital se reconozca el trabajo que se realiza en otras comunidades autónomas y, sobre todo, que se dé visibilidad y se ponga en valor a las publicaciones de editoriales pequeñas como Pintar-Pintar. Es importante que en estas selecciones no se reconozca únicamente a los grandes grupos editoriales, sino que también conceda un espacio a proyectos de carácter independientes que aportan diversidad y valor a la literatura infantil y juvenil que se edita actualmente en España".

La fantasía es un elemento imprescindible en 'Merlot', recorriendo la novela y llenándola de fastuosidad. Una fantasía que marcó a su autora desde muy joven:" Debo decir que la fantasía es un territorio que me fascina. Yo fui una niña muy imaginativa, siempre inmersa en mis juegos, dibujos y lecturas. Ahora, como escritora, este ámbito de la ficción me permite albergar todas las historias que me han acompañado desde la infancia hasta la edad adulta, puedo dar cabida a mitos, sueños y deseos y darles forma de historias increíbles sin dejar de tratar aquellos temas que me interesen. Es el envoltorio que me resulta más cómodo dentro del ámbito juvenil. Me interesa mucho más explorar universos fantásticos que situaciones realistas, quizá porque la fantasía supone una vía de escape frente a un mundo real que, en muchas ocasiones, resulta demasiado desapacible o descorazonador", argumenta.

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La desbordante mente de la autora no se detiene y tiene en marcha dos nuevos proyectos: "Por ahora, mis planes de escritura infantil y juvenil siguen transitando por caminos de ficción fantástica. Tengo en mente dos proyectos: uno es una historia que se desarrolla en el periodo victoriano y la otra es una novela de aventuras al otro lado del océano. No sé si finalmente se convertirán en novelas publicadas, pero, mientras tanto, me hacen disfrutar de la escritura y potenciar la imaginación, que es algo con lo que disfruto muchísimo".