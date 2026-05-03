Izquierda Unida de Gozón presenta una moción para garantizar la continuidad de la reforma del polideportivo de Luanco

Con el objetivo de garantizar la continuidad de la licitación del proyecto de reforma integral del polideportivo Jenaro Fernández Diego de Luanco, el grupo municipal de Izquierda Unida de Gozón ha presentado una moción. Aseguran que el propósito es "evitar que la ruptura del pacto de gobierno y la actual situación de minoría del ejecutivo socialista deriven en la parálisis de una infraestructura que consideramos estratégica y urgente para el concejo".

El exconcejal del área de Deportes, Israel González, destaca que "para un municipio de poco más de 10.000 habitantes, en 2024, el polideportivo registró cerca de 2.000 abonos de gimnasio, más de 3.000 accesos puntuales y 700 inscritos en actividades dirigidas". Por lo tanto, detalla que "no rehabilitarlo ahora, aprovechando que el proceso ya está en marcha, sería un error histórico de planificación y una falta de respeto a los miles de usuarios diarios".

La reforma consta en la mejora de eficiencia energética y la ampliación de los gimnasios y salas polivalentes, así como la renovación de la cubierta, deteriorada por filtraciones y corrosión. Cuenta con un presupuesto base de licitación de 180.000 euros para su redacción. González subraya que "nuestra salida del Gobierno no significa que renunciemos a los proyectos que creemos buenos para Gozón".

Noticias relacionadas

En la moción destacan que la actuación responde a "una planificación previamente asumida como prioritaria en el acuerdo de gobierno suscrito tras las elecciones de 2023 entre Izquierda Unida y el PSOE". Además, especifican que el fin de la iniciativa "no es acelerar la ejecución de las obras, sino garantizar la continuidad del procedimiento de licitación de la redacción del proyecto".