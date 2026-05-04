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Las asociaciones de vecinos de La Magdalena y El Carbayedo tendrán nueva sede con el Plan de barrios

El Consistorio destaca la remodelación de Río San Martín como una de las actuaciones previstas más transformadoras para la zona

Agustín Medina, Mariví Monteserín y el edil Pelayo García, durante el encuentro con los vecinos.

Agustín Medina, Mariví Monteserín y el edil Pelayo García, durante el encuentro con los vecinos. / Mara Villamuza

A. de la Fuente

El Plan de barrios del gobierno local (2026-2031) contempla nuevos locales para las asociaciones de vecinos de La Magdalena y El Carbayedo. Así se lo trasladó este lunes la alcaldesa, la socialista Mariví Monteserín, y el concejal de Participación, Agustín Medina, en una reunión mantenida con los vecinos en la Factoría Cultural. En el encuentro, los munícipes trasladaron a los asistentes los diversos proyectos en marcha y previstos para los barrios que, según las cuentas del Ayuntamiento, movilizarán 16,4 millones de euros.

Entre las inversiones previstas, el Consistorio señala una reforma integral de la calle Río San Martín; el desarrollo de itinerarios accesibles en los parques de La Magdalena y Ferrera; la construcción de una nueva zona de estacionamiento en la avenida San Agustín; o dotar de nuevas sedes a las asociaciones vecinales de ambos barrios. También fue citada la nueva comisaría de la Policía Local o el centro CuidAS para personas con discapacidad u obras de mejora en el polideportivo de La Magdalena, en el que se instalará ascensor, se mejorará la zona de skate y se habilitará una sala de tenis de mesa.

Asimismo, el Ayuntamiento sumó también a la lista de proyectos a desarrollar -o desarrollados- otros llevados a cabo por la administración regional, como la construcción de 235 viviendas de alquiler asequible en La Grandiella, el nuevo centro de FP de La Grandiella o la escuelina del Palacio Valdés.

Según las cuentas del Consistorio, el Plan de barrios moviliza entre El Carbayedo y La Magdalena casi 16,5 millones de euros (16.407.173,65), de los cuales se han ejecutado o están ejecutándose 9.103.267,10 euros. Entre 2026 y 2027 prevén impulsar 2.002.819,55 € y algo más de 5 millones de euros (5.301.087,00 €) entre 2028 y 2031.

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Además, los representanes del gobierno local destacaron que El Carbayedo y La Magdalena son barrios "con una gran actividad y capacidad de crecimiento, a los que se suman nuevos espacios de desarrollo como La Grandiella". Entre los objetivos del Plan para estas zonas está "consolidar los barrios como espacios para la atracción de nuevas familias, así como seguir avanzando en la modernización de sus equipamientos y servicios".

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