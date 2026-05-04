Avance en las obras en el Café Colón de Avilés: queda a la vista la fachada en piedra de la planta baja

Las obras en el histórico Café Colón siguen dejando estampas inéditas en Avilés. A la ya habitual -desde hace meses- imagen del edificio en puro esqueleto, sujeto por numerosos y llamativos puntales, se ha sumado esta semana la "desnudez" de la planta baja, dejando a la vista la piedra que hasta ahora ocultaba el verde de las paredes.

La rehabilitación del Café Colón es, sin lugar a dudas, una de las obras que más expectación han generado en los avilesinos en los últimos años. Se trata de un edificio originario de 1890 que rápidamente se convirtió en punto de encuentro para la sociedad avilesina. A finales del siglo pasado cerró el negocio de hostelería y también la clínica que ocupada algunas de las plantas altas del icónico edificio.

El empresario asturmexicano Marcelino Álvarez González lo adquirió en 2022 y hace algo más de un año comenzó las obras de rehabilitación, para convertir el majestuoso inmueble en un edificio de apartamentos turísticos que también dispondrá de negocio de hostelería en los bajos. Como ya advirtió Álvarez González a este periódico, nada del interior del inmueble se iba a poder salvar. Desde hace meses el edificio se encuentra solo "en chasis", paso necesario para poder reconstruir un interior a la altura del proyecto y las necesidades del siglo XXI. Está previsto que los trabajos concluyan el año que viene.

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Dentro de estas labores de restauración, en los últimos días se puede apreciar cómo la planta baja ha sido despojada del verde de sus paredes para quedar al desnudo una piedra prácticamente inédita para los avilesinos, que no pierden detalle de cómo avanzan los trabajos en uno de los proyectos turísticos más ambiciosos de la comarca.