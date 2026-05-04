Avilés, capital del Día Mundial de la Higiene de Manos en el 50º aniversario del San Agustín

Avilés será este martes la capital asturiana de la higiene de manos. Para conmemorar la efeméride dedicada a este hábito profiláctico, la consejería de Salud ha organizado una actividad con escolares en el colegio Palacio Valdés y también una jornada médica en el San Agustín, en el marco de la celebración de los 50 años del hospital.

Las consejeras de Salud y de Educación, Concepción Saavedra y Eva Ledo, así como la alcaldesa, Mariví Monteserín, participarán en una jornada educativa en el colegio Palacio Valdés. Allí, a través de juegos, enseñarán a los niños cómo de importante es lavarse las manos y también cuál es la manera correcta de hacerlo, bajo el lema "Antes y después de explorar, las manos hay que lavar". Todos los participantes recibirán un diploma.

Noticias relacionadas

De forma paralela, la consejería de Salud organiza la II Jornada de Higiene de Manos, que se celebra también este martes, en el salón de actos del Hospital Universitario San Agustín (HUSA). A las 10.00 horas se darán cita responsables institucionales, profesionales sanitarios y representantes del ámbito sociosanitario para participar en una sesión en la que se abordarán los retos y oportunidades de la higiene de manos en los distintos entornos asistenciales mediante mesas de debate, ponencias técnicas, talleres prácticos y puntos informativos donde se repartirá solución hidroalcohólica. El encuentro tiene como objetivo poner de relieve el papel del liderazgo institucional y profesional como elemento clave para avanzar en la prevención y el control de las infecciones asociadas a la atención sanitaria. Esta iniciativa se enmarca en la nueva Estrategia de Seguridad del Paciente 2025‑2035, que pretende reforzar el compromiso del Sistema Nacional de Salud con la prevención de infecciones, así como en la futura actualización de los indicadores del Programa de Higiene de Manos.