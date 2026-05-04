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Cruz Roja Avilés acerca su labor a la ciudadanía con paseos, teatro, talleres y juegos para niños

El programa de Cruz Roja Avilés incluye un paseo saludable, teatro terapéutico y juegos cooperativos para niños, además de simulaciones de hospital de campaña

Una pasada actividad de Cruz Roja en Avilés.

Una pasada actividad de Cruz Roja en Avilés. / Luisma Murias

Myriam Mancisidor

Myriam Mancisidor

Avilés

La Asamblea Local de Cruz Roja en Avilés ha organizado una programación de actividades abiertas a toda la ciudadanía con motivo del Día Mundial de la Cruz Roja, que se conmemora el 8 de mayo en recuerdo del nacimiento de Henry Dunant, fundador del movimiento humanitario.

Las iniciativas se desarrollarán entre el 5 y el 8 de mayo e incluirán propuestas de carácter saludable, cultural y participativo dirigidas a distintos públicos.

El programa arrancará el martes 5 de mayo con un paseo saludable por la ría de Avilés, en el que participarán personas voluntarias y mayores vinculadas a la organización. La actividad partirá a las 11.00 horas desde la sede de Cruz Roja y estará abierta a la ciudadanía.

El miércoles 6 de mayo, a las 19.00 horas, el centro sociocultural Los Canapés acogerá la representación de la obra Muñecos Rotos, a cargo del grupo Teatro Nova, una compañía con una larga trayectoria en el ámbito del teatro terapéutico. La entrada será libre hasta completar el aforo.

Las actividades continuarán el jueves 7 de mayo con una jornada de juegos cooperativos para niñas y niños en la pista de la Exposición, en Las Meanas. La propuesta, dinamizada por Cruz Roja Juventud, comenzará a las 17.00 horas y tendrá acceso libre.

El viernes 8 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día Mundial de la Cruz Roja, la organización desarrollará una jornada central en la Plaza de España de Avilés, en horario de 10.00 a 14.00 horas. Durante la mañana, se llevarán a cabo talleres, actividades participativas y espacios de sensibilización.

Entre las propuestas previstas destacan la simulación de un hospital de campaña ante emergencias, la impartición de nociones básicas de primeros auxilios y la difusión de recomendaciones sobre prevención de accidentes en el hogar y uso del botiquín doméstico. Asimismo, se desarrollarán actividades lúdicas centradas en la igualdad de género y la sensibilización sobre la soledad no deseada en personas mayores.

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Con esta programación, Cruz Roja Avilés busca acercar su labor social, sanitaria y comunitaria a la población, al tiempo que invita a la ciudadanía a conocer y participar en las distintas iniciativas organizadas con motivo de esta efeméride.

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