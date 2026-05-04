Dos libros de José María García-Osuna rescatan la historia del reino de León y la figura de Isabel la Católica

José María Manuel García-Osuna es "leonés y leonesista", pero lleva varias décadas viviendo en Avilés. Doctor en Medicina e Historia, recientemente ha sacado los que se han convertido en sus publicaciones número 11 y 12, los libros "La guerra de las comunidades de los reinos de Castilla y de León" e "Historias de la reina Isabel I la Católica de Castilla y de León", estudios con los que busca reivindicar el papel del reino de León y ofrecer una visión más humana y compleja de la reina Isabel I, respectivamente.

El objetivo de su obra número 11 es desmontar lo que considera errores historiográficos consolidados. Se trata de un estudio "muy documentado sobre la guerra de los comuneros, manipulada, equivocada y errónea a lo largo de la historiografía", haciendo hincapié en el olvido del protagonismo leonés, pues "se ha tratado de borrar por todos los medios al reino de León", denuncia.

Llegó "de manera inesperada, ya que pensaba hacer un trabajo. Cuando iba avanzando y vi la longitud a la que estaba llegando, pensé que era mejor hacer un libro", admite. Son 396 páginas escritas a lo largo de seis meses que relatan el conflicto comunero, más complejo de lo que se suele explicar: "había comuneros de León y otros castellanos, así que no fue un movimiento exclusivamente castellano". Asimismo, insiste en que no fue tan solo una lucha de élites, sino que "fue una guerra de la pequeña nobleza, burgueses, campesinos y artesanos contra el emperador".

Tardó un poco más en escribir "Historias de la reina Isabel I la Católica de Castilla y de León", entre ocho y nueve meses. Un libro que "no es cronológico y que recoge todas las relaciones que tenía la reina con el mundo que le rodeaba", explica. A través de esas historias, García-Osuna dibuja una figura con gran personalidad, "muy fuerte y con un sentido muy importante de su dignidad".

Además, aprovechó para desmontar algunos tópicos populares, "como que no se cambiaba de camisa, la gente se lavaba mucho, tanto o más que ahora". También para desarrollar el "carácter cercano y sentido del humor que tenía, porque hay una cantidad enorme de anécdotas sobre ella". Todo ello lo consiguió, explica, tras "una amplia investigación". En su casa tiene "más de 300 libros sobre los comuneros, sobre todo documentos" y dentro de la bibliografía de cada una de sus publicaciones "se encuentran libros que tengo yo en mi casa", detalla.

Ambos libros los publicó con la editorial Alderabán Ediciones, donde "me dan bastante libertad. Nunca me ponen ningún problema y publico lo que yo quiero", afirma. García-Osuna también explica que él es "probablemente el único autor que no pasa ningún filtro, más allá de que no acepto correcciones. Mis libros, antes de enviarlos, pasan por muchas revisiones y no cuentan con faltas de ortografía", comenta. Él no cobra por sus libros, sino que "me pagan en libros y luego yo los vendo de forma independiente".

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Todas las publicaciones de José María Manuel García-Osuna "están escritas a bolígrafo y después ya lo transcribo con la ayuda de mi hijo al ordenador, cuenta. Todos los días le dedica alrededor de dos horas a la escritura e investigación al regresar de trabajar y ya tiene preparados otras tres historias, listas para publicar.