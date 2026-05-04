Ochenta y cuatro socorristas vigilarán este verano las playas de la comarca de Avilés

Con el verano a la vuelta de la esquina, los concejos del litoral de la comarca avilesina han comenzado a preparar sus respectivos planes de vigilancia para las playas durante la temporada estival. Un total de 84 socorristas velarán por la seguridad de los bañistas en 13 arenales de los municipios de Gozón, Castrillón y Soto del Barco, los que están considerados de "alta afluencia" y, por tanto, mayor riesgo. Al primero de estos concejos le corresponde el mayor número de efectivos, 38 frente a los 36 de Castrillón mientras que para Los Quebrantos, en Soto del Barco, irán 10 socorristas.

Salvamento en la comarca de Avilés / .

Según se recoge en el Plan de salvamento en playas del Principado (SAPLA) para el verano, el inicio más temprano en la vigilancia de los arenales se producirá en territorio castrillonense: estrenarán el servicio Salinas y San Juan, el próximo 1 de junio y se prolongará a diario hasta el 30 de septiembre. En el resto de arenales (Arnao, Santa María del Mar, Bahínas, Munielles y Bayas) la vigilancia se mantendrá del 13 de junio al 8 de septiembre. En las mismas fechas habrá servicio diario de socorrismo en las playas de Gozón, a excepción de Antromero, donde únicamente se prestará en fin de semana. En Bañugues, Verdicio, Xagó y Luanco sí habrá socorristas a diario. Por su parte, en Los Quebrantos, en Soto del Barco, la temporada de baños irá del 1 de julio al 31 de agosto. En el municipio sotobarquense los socorristas contarán con una moto acuática, cuatro equipos de radiocomunicaciones y un desfibrilador automático. Tres son los desfibriladores asignados a las playas de Gozón mientras que en los siete arenales castrillonenses con servicio de socorrismo habrá disponibles dos motos acuáticas y otros tres desfibriladores.

El horario normal de servicio será de 8 horas, comprendidas preferiblemente entre las 11.30 y las 19.30 horas, según figura en el Plan de salvamento en playas para esta temporada en el Principado. Este horario podrá ser modificado a instancias del coordinador local en cada municipio por razones de interés en la prestación del servicio. La variación deberá ser comunicada al responsable del SAPLA en el Servicio de Emergencias del Principado No obstante, se garantiza que habrá servicio de salvamento siempre entre las 12.00 y las 19.00 horas en las playas señaladas.

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Asimismo, para el inicio de la temporada, cada socorrista contará con un equipamiento personal integrado por tres camisetas, dos bañadores, un chandal, una gorra, un chubasquero, un silbato, un par de aletas, además de una mascarilla.