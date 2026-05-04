El PP de Gozón cree que la actuación del Alcalde convierte en "un circo" la comisión de investigación sobre la oposición de administrativos

El Partido Popular de Gozón calificó de "circo" la comisión de investigación aprobada por el Pleno del Ayuntamiento sobre la polémica oposición para auxiliares administrativos municipales que ha sido anulada por las denuncias de que el proceso estuvo "cargado de irregularidades", declararon este lunes desde el grupo municipal.

De los más de 400 opositores que se presentaron al examen para acceder a las cinco plazas convocadas, abundaron los populares, solo aprobaron dos, con notas de 9 y 10, respectivamente.

El PP acusa al regidor local, el socialista Jorge Suárez, de querer "manipular la comisión de investigación" y, además, "de presionar a los portavoces para poder criticar su funcionamiento y conseguir su objetivo final, que no sirva para nada".

Los populares de Gozón denuncian asimismo que, "para imponer así aún más control a la comisión", el Alcalde "quiere que formen parte de la misma todos los concejales de la Corporación, con lo que se asegura siempre la mayoría de los concejales tránsfugas [por los no adscritos]".

Las dudas sobre el citado proceso de oposición surgieron después de hacerse público el acta del Tribunal evaluador. Según apuntaron entonces desde IU, resultaba inusual que tres de los cinco miembros del tribunal votaran en contra de aprobar los nombramientos de los dos únicos aspirantes que lograron superar la prueba. El motivo de ese rechazo radicaba en las notas obtenidas: un 9 y un 10, resultados que, en un proceso con más de 400 participantes, el propio Tribunal calificaba como un “indicio relevante de posible acceso indebido” al contenido del examen, según defendieron desde la coalición, al tiempo que indicaban además que el acta del Tribunal advertía de que no se podía en esas circunstancias garantizar el respeto a los principios constitucionales de igualdad, mérito y capacidad, llegando ya entonces a plantear la suspensión del proceso para realizar comprobaciones adicionales.

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Suspendidas las pruebas realizadas, ahora se ha abierto la citada comisión de investigación, que el PP gozoniego cuestiona.