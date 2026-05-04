“Quería alejarme de un gran hospital”: un MIR de élite apuesta por el San Agustín de Avilés

El Hospital Universitario San Agustín (HUSA), que este año celebra su 50 aniversario desde su inauguración, ha recibido uno de sus mejores regalos: uno de los mejor clasificados en el examen MIR del pasado mes de enero, a nivel nacional, realizará la especialidad de Medicina Interna en el complejo sanitario avilesino, una opción que hasta ahora no solía estar entre las primeras elecciones de los expedientes más brillantes.

Se trata del número 37 del MIR, un joven asturiano de Avilés llamado Saúl Teijeiro Suárez, de 24 años. “Hice ya prácticas en el San Agustín, y me gustaron especialmente las de Medicina Interna, donde estuve muy a gusto con el equipo. Además, buscaba ver mucha variedad de pacientes y alejarme de un gran hospital donde todo está más especializado”, explica.

EBAU sobraliente

Teijeiro estudió en el Palacio Valdés primero y en el IES Carreño Miranda después. Hizo la EBAU en 2019 y sacó un 9,95. Tras ello, comenzó el grado de Medicina en la Universidad de Oviedo. "Es algo que tenía claro desde hacía ya mucho tiempo. Desde bien pequeño supe que querría dedicarme a algo que me permitiera ayudar a los demás y, a la vez, tuviera su dosis de movimiento, de actividad o incluso de adrenalina en cierto aspecto. La Medicina es una profesión que me puede aportar todo esto", relataba el joven en estas páginas cuando Medicina era todavía una ilusión. Entonces anticipaba un futuro que ahora es realidad: "De aquí a unos años me gustaría verme con una plaza MIR de la especialidad que me guste y verme disfrutando de lo que hago, satisfecho con la elección", comentaba. Dicho y hecho. En junio está previsto que se incorpore en Medicina Interna en el HUSA de Avilés, en "casa".

Entusiasmo en el HUSA

En el Hospital Universitario San Agustín han celebrado su elección con entusiasmo. “Estamos muy contentos y orgullosos de que un número tan bueno haya elegido nuestro hospital, y especialmente Medicina Interna, un servicio muy activo y con mucho peso”, destaca Zoraida Corte, jefa de estudios del centro. “Hemos sabido transmitir bien nuestro mensaje”, añade.

El hospital abrió sus puertas a residentes en marzo y oferta un total de 19 plazas MIR, FIR y PIR (medicina, farmacia y psicología), además de siete EIR de enfermería en distintas especialidades. Su apuesta es consolidarse como un hospital docente de referencia en un área sanitaria que abarca 77 concejos del occidente asturiano.

Señuelo

Con casi cuatro décadas formando especialistas, el centro cuenta con unas 400 camas, alrededor de 70.000 urgencias anuales y unas 8.000 intervenciones quirúrgicas.

“Somos un hospital no muy grande, pero muy docente. Este es uno de los años en los que antes hemos empezado a cubrir plazas”, señala Corte. Las dos plazas de servicios centrales ya están ocupadas.

Experiencias MIR

Los residentes ya incorporados también valoran positivamente su experiencia. Es el caso del sevillano Carlos Diz o la almeriense Pilar Andreu, que se muestran satisfechos con su elección y no descartan continuar en Avilés tras finalizar su formación. Ambos destacan la posibilidad de crecer profesionalmente en un entorno cercano y con alta carga asistencial.

En el Hospital Universitario San Agustín, la formación sanitaria especializada se vive de forma distinta a la de los grandes complejos hospitalarios. Lejos de la masificación, los residentes destacan la cercanía del equipo, el volumen de pacientes y un aprendizaje que va más allá de lo académico. También Saúl Teijeiro, un MIR de élite que se ha dejado seducir por el servicio de Medicina Interna del San Agustín de Avilés.