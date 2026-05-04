Más de un tercio de la angula asturiana pasa por la rula de San Juan de la Arena

La temporada de la angula llegó a su fin el pasado 31 de marzo con datos flojos de capturas en una costera marcada por el desencuentro entre el Gobierno central y el sector angulero asturiano, que se plantó ante la idea de proteger la anguila, lo que conllevaría prohibir la pesca de la angula. Los datos regionales constatan que, durante la última campaña, con un límite máximo de 30 días de pesca por profesional precisamente por la sostenibilidad de la pesquería, se capturaron un total de 830,37 kilos en Asturias, el 37 por ciento (309) en San Juan de la Arena, que sostiene la capitalidad angulera del Principado.

Por meses febrero fue el mes de más capturas: en la rula sotobarquense se rularon 181,16 kilos de los algo más de 430 que se pesaron entre todas las lonjas asturianas. El precio medio este mes fue de 486,24 euros. En noviembre, cuando arrancó la temporada, con veinte kilos subastados, el precio medio de la angula se puso a 1.356,37 euros por kilo. En diciembre fue la primera gran subasta en San Juan de la Arena, que esta temporada se hizo de rogar.

Kiko García, del restaurante Casa Monterrey de San Esteban, pagó entonces a 13.000 euros el kilo por los primeros gramos de la angula rulados esta mañana. "Se lo merecen porque es un oficio duro y poco valorado", aseguró el hostelero tras la primera puja del Nalón. Durante treinta días desde entonces y hasta el pasado marzo los anguleros, siempre en las noches más oscuras, salieron a por el “oro blanco”. Con lluvia, con frío... El precio medio de la angula durante diciembre fue, no obstante, de 1.106 euros por kilo en el conjunto de Asturias y de 1.274 en La Arena en concreto.

Ya en enero las capturas fueron algo más abundantes, hasta los 163,55 kilos entre todas las lonjas anguleras del Principado y el precio se situó en 747,07 euros por kilo de media. Si bien Asturias no cierra una de sus peores campañas de angula, sí registra cifras que están entre las más bajas de la serie histórica.

En toneladas

En capturas nada tienen que ver las cifras de los años 70, desde que se tienen mediciones fiables, a las de ahora. Entonces, entre 1973 y 1979 las capturas medias anuales en el Nalón eran de 41,4 toneladas. Una cifra que cayó 22,7 a principios de los 80. Y hasta 1992 se cayó hasta las 10,9 toneladas.

Para despedir el siglo XX hubo una muy mala campaña: con 3.773 kilogramos en 1997-1998. Una cantidad baja, pero que ya se quisiera en los últimos años: en 2025 se rondaron los 352 kilos rulados en San Juan de la Arena, en 2023 fueron 918 en la proclamada la capital angulera de España, que cerró marzo con 309 kilos pesados, el 37 por ciento del total de angula despachada en Asturias.