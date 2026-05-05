El arte contemporáneo se convierte en herramienta de inclusión en el inicio de DiversAvilés
El festival multidisciplinar, centrado en la diversidad funcional, incluye un taller artístico participativo guiado por artistas de reconocido prestigio internacional
DiversAvilés ha vuelto a la ciudad con la misma receta de siempre: cultura, diversidad e inclusión. Las actividades comenzaron este martes en la Factoría Cultural con una treintena de alumnos del Centro de Ayuda a la Integración (CAI) de Villalegre y de la Fundación Vinjoy que ya trabajan en un proyecto artístico participativo en el que se pretende que el arte contemporáneo sirva como herramienta de inclusión promoviendo la participación activa, la experimentación y la creación colectiva.
El taller se prolongará hasta el día 8 y es la primera actividad de DiversAvilés de este año, el festival multidisciplinar de ámbito nacional centrado en las personas con diversidad funcional. El taller está guiado por Paul Campbell, artista plástico estadounidense de reconocido prestigio con estudios en Nueva York y Massachusetts y la avilesina Alba Escayo, ganadora de la Beca a la Creación de la Factoría Cultural y que ya ha protagonizado exposiciones por toda Europa, Taiwan, o Singapur, con una amplia experiencia en educación artística con talleres impartidos en España, Francia, Servia o India.
También se cuenta con la participación de Susan A. Campbell terapeuta ocupacional titulada de Nueva York, con muchos años de experiencia trabajando con niños y adultos con diversas discapacidades, incluyendo personas con discapacidad auditiva, parálisis cerebral, espina bífida, trastornos del espectro autista y dificultades de aprendizaje.
A la primera sesión acudió la concejala de Cultura, Yolanda Alonso: “Esta edición, que forma parte del proyecto DiversAvilés, es muy interesante porque tenemos a dos personas, a Paul y Susan, que vienen desde Nueva York. Contactamos con ellos en la Feria de Arco en Madrid. Ella es, además de artista, terapeuta y les hablamos de lo que hacíamos aquí en la Factoría y les interesó mucho venir a conocerlo y hacer un proyecto con centros que trabajan con personas con capacidades diferentes y aquí les tenemos. La intención es que durante estos días desarrollen el taller y el viernes podamos tener una exposición de todos los trabajos que han hecho estos grandes artistas", sentenció la edil de un DiversAvilés que ya traspasa fronteras, también las invisibles.
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