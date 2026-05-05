Avilés adelanta a mayo el plazo de solicitud de subvenciones deportivas y eleva la dotación a 500.000 euros

El Ayuntamiento de Avilés, a través de la Fundación Deportiva Municipal, abrirá este miércoles el plazo para la solicitud de subvenciones destinadas a proyectos deportivos en la ciudad. La dotación total es de 500.000 euros, un incremento de 110.000 euros con respecto al año pasado. Las solicitudes se podrán presentar hasta el 26 del mismo mes de forma telemática a través de la Sede Electrónica del Ayuntamiento de Avilés. Como novedad, este año se ha adelantado la convocatoria al mes de mayo y se facilitan los pagos anticipados de las ayudas.

Las ayudas se dividen en dos líneas. La primera es de 400.000 euros, destinados a la financiación de actividades deportivas de temporada de clubes y entidades. Cada entidad solicitante solo podrá presentar un proyecto, salvo si la entidad tuviera carácter multidisciplinar. La segunda, de 100.000 euros, se destina a la organización de eventos deportivos y cada entidad solicitante podrá presentar un proyecto por cada evento deportivo objeto de solicitud. Pueden optar a las subvenciones entidades sin ánimo de lucro que desarrollen su actividad en la ciudad o en la comarca y que estén registradas en el Principado de Asturias o en su correspondiente comunidad autónoma.

Asimismo, entre los requisitos, las entidades deberán estar al corriente de sus obligaciones, no tener deudas con la administración y haber justificado subvenciones anteriores, así como acreditar su actividad deportiva reciente.

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El concejal de Deportes, Juan Carlos Guerrero, subraya el "gran esfuerzo económico y, sobre todo, el trabajo de escucha activa a los clubes deportivos atendiendo a sus necesidades y peticiones". Además, explica que "ya son más de un millón de euros en ayudas directas, lo que permitirá que muchas más personas sigan practicando deporte y que los clubes cuenten con cierto desahogo económico para poder afrontar sus proyectos de futuro".