Avilés celebra les Lletres Asturianes con visitas teatralizadas y un homenaje al dibujante avilesino Miguel Solís

Con motivo de la celebración de la semana de las Letras Asturianas, la Estaya de la Llingua, que es el servicio de normalización lingüística de Avilés, ha organizado para el 6, 7 y 18 de mayo un programa de visitas teatralizadas al parque Ferrera. En total, serán cuatro visitas para los alumnos de Primaria de los colegios El Quirinal, Juan Ochoa y Enrique Alonso, en las que participarán alrededor de 136 niños.

Las visitas estarán protagonizadas por la Ana Morán y Borja Roces, que explicarán la riqueza que tiene el Parque de Ferrera, tanto en fauna y flora como en patrimonio cultural.

El turno de los alumnos de 4º de Primaria del colegio El Quirinal es el miércoles 6 de mayo a las 10.30 y 12.00 horas. Los niños y niñas de 5º y 6º de Primaria del colegio Juan Ochoa harán su visita a las 10.30 horas del jueves 7 de mayo. Por último, el 18 de mayo a las 10.30 horas tendrá lugar la excursión de los estudiantes de 4º de Primaria del colegio Enrique Alonso.

Actos y exposiciones

Además de las actividades para el alumnado de primaria, la concejalía de Normalización Lingüística ha preparado la exposición de "La Hestoria d'Avilés" en el Palacio de Valdecarzana. Se trata de una obra gráfica original del dibujante y miembro de la Academia de la Llingua Asturiana, Miguel Solís Santos.

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El 8 de mayo, el día que se celebra el Día de les Lletres Asturianes, el salón de recepciones del Ayuntamiento de Avilés acoge a las 12.00 horas el acto de homenaje y reconocimiento a Miguel Solís Santos, que contará con la presencia de autoridades y personalidades del mundo asturianista y donde se leerán algunos de los textos del autor. Asimismo, se hará un reconocimiento a su trayectoria como profesor y académico avilesino en su 70 cumpleaños.