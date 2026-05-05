Avilés se zambulle en la economía azul con la próxima ampliación de la rula

Avilés se zambullirá en la economía azul con la ampliación de la rula. La reforma en la principal lonja asturiana, que la Autoridad Portuaria quiere comenzar este mismo año, lanzando la licitación de la primera fase de las obras, tiene entre sus múltiples objetivos mejorar la sostenibilidad de las instalaciones. Estas actuaciones, sumadas a la posible entrada en funcionamiento del vivero de empresas de la antigua rula, pensado para empresas vinculadas a la pesca y la transformación del pescado, acercarán -más aún- a Avilés a una de sus materias primas esenciales: el mar.

La ampliación de la rula comenzará, si nada falla, este mismo año. La intención de la Autoridad Portuaria, tal y como manifestó este martes su presidente, Santiago Rodríguez Vega, es lanzar a lo largo de 2026 la licitación de la primera fase de los trabajos. Se estima que contará con una partida de unos 800.000 euros. Según los cálculos hechos por el Puerto, la inversión se asumirá en varios ejercicios. Entre tres o cuatro.

La intención es mejorar la eficiencia energética del edificio, mejorando aislamientos e instalando un sistema de aerotermia; también se pretende instalar plantas fotovoltaicas para ganar en autosuficiencia energética. Asimismo, se incluirán actuaciones para ahorrar en el consumo de agua y la renovación de maquinaria, por otra más eficiente. En cuanto a ganar espacios, se plantea ampliar la zona de lavado y almacenaje de envases, que se "comería" algunos metros del parking principal.

Estas actuaciones están enmarcadas dentro del Plan de innovación del Puerto, que tiene entre sus grandes objetivos la "dinamización y modernización del puerto pesquero como polo de economía azul", tal y como desarrolló la semana pasada su director, Ramón Muñoz-Calero, en la charla ponencia organizada por el Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA), bajo el título "El Puerto de Avilés: una mirada crítica".

Asimismo, otro de los puntos clave para esa inmersión en la economía azul, que es aquella que se centra en el uso y gestión de los recursos marinos y costeros desde una perspectiva sostenible, está en el vivero de empresas de la vieja rula. Estos espacios están pensados para que sean explotados por empresas vinculadas al mar y la pesca. Actualmente, el Puerto está realizando labores de reparación en el tejado, que el pasado enero sufrió importantes daños con un temporal. Los locales están por ahora sin habitar, a la espera de que alguna empresa muestre interés en una concesión.

Además de estas instalaciones, el puerto deportivo, la escuela de vela o incluso actividades hosteleras próximas a la costa podrían catalogarse como economía azul, un sector pujante por el que se está apostando en otros lugares como Gijón, que tiene en el desarrollo de Naval Azul, en los antiguos astilleros de la localidad, uno de sus grandes proyectos urbanísticos y económicos de futuro, con la puesta en marcha de un parque empresarial ligado a este sector y abierto a la ciudadanía.

Preocupación por la escasez de capturas

Este martes, el presidente del Puerto, Santiago Rodríguez Vega, mantuvo una reunión en la rula con el nuevo director general de Pesca, Enrique Plaza. En el encuentro, Rodríguez Vega manifestó la intención de la Autoridad Portuaria de acudir a líneas de financiación como el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA) para afrontar la ampliación de la rula y expresó también su preocupación por la escasez de capturas y por otras amenazas para la flota asturiana como el repunte del precio de los carburantes o los cupos pesqueros.

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Por su parte, Plaza transmitió a Rodríguez Vega su apoyo para los proyectos en la rula y el sector pesquero. "Sabe que en todo aquello en lo que la dirección general de Pesca Marítima pueda estar, evidentemente va a estar apoyando", afirmó en un encuentro en el que también estuvo presente el gerente de la rula, Ángel Muñoz.