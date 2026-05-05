El Ayuntamiento de Avilés deberá pagar 252.662 euros anuales al Principado por las escuelinas

El Ayuntamiento de Avilés deberá abonar un canon anual de 252.662 euros al Principado para compensar la subrogación del personal de las escuelinas. Así figura en el convenio entre ambas administraciones para incorporar los centros de 0 a 3 municipales en la red del Principado, que votará el Pleno en una sesión extraordinaria este jueves.

El mismo texto también refleja que actualmente el personal técnico de educación infantil tiene un coste de 1,2 millones de euros para las arcas municipales y que la administración autonómica tendrá que subrogarse el contrato de cocina y comedor para estos centros, con un importe anual de 214.291 euros.

Por otro lado, el acuerdo también señala que aunque los edificios de las escuelinas seguirán siendo de titularidad municipal -la de El Quirinal, La Toba y La Magdalena-, el Principado tendrá derecho de uso. Sí se le entregará a la administración regional los bienes muebles necesarios para el funcionamiento de los centros: mobilario, electrodomésticos, juguetes, material didáctico... Estos efectos tienen un valor de 4.361 euros.

Estaba previsto que este trámite se diese el pasado mes de enero; si bien, a finales del año pasado ya se anunció que iba a ser imposible cumplir esas fechas, y se propuso otro horizonte temporal: abril, que tampoco se cumplió. Por ahora se está trabajando en lograr que sea una realidad en junio.

Noticias relacionadas

Hasta el momento, el Principado solo ha incorporado a la red autonómica las escuelinas de 22 concejos: Aller, Belmonte, Bimenes, Cabranes, Candamo, Castropol, Colunga, Corvera, Cudillero, El Franco, Llanera, Morcín, Nava, Navia, Piloña, Ponga, Proaza, Sobrescobio, Taramundi, Valdés, Villanueva de Oscos y Villaviciosa.