Corvera celebra, con panderetas y relojes, el aniversario del San Agustín: "Es mejor que muchos hospitales de provincia"

"Si algo ha permanecido en el Hospital Universitario San Agustín (HUSA) durante estos cincuenta años ha sido la calidad y la humanidad". Concepción Saavedra, consejera de Sanidad del Principado de Asturias, resumió así el medio siglo de vida que está celebrando, por toda la comarca de Avilés, el Hospital de San Agustín. El teatro El Llar de Las Vegas (Corvera) acogió este martes un acto solemne que reunió a varios vecinos corveranos que, al igual que la institución sanitaria, este año también soplan cincuenta velas. Además, los 'cumpleañeros', algo más de medio centenar, recibieron un reloj conmemorativo como recuerdo de la cita.

"Los alcaldes de la comarca han demostrado lo importante que es el HUSA para la zona", destacó la consejera, recordando la multitud de actos celebrados en los distintos concejos. "El nacimiento del hospital fue el inicio de una gran aventura; detrás hay muchas historias, tanto de superación como de decisiones difíciles", señaló Saavedra, quien recordó que, cuando el San Agustín abrió sus puertas, solo contaba con tres especialidades: Obstetricia, Pediatría y Urgencias. "En aquel momento la pirámide poblacional era muy diferente a la de hoy. Con el tiempo se fueron sumando espacios y especialidades; ahora mismo es una entidad que significa mucho para mucha gente", remarcó. Saavedra también miró al futuro y puso el foco en el cambio de las áreas sanitarias. "Ahora el área de referencia será mayor, tendrá más prestaciones y servicios. Esta es una gran forma de celebrar los cincuenta años", afirmó.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, quiso destacar la calidad del hospital avilesino, "mejor que la de muchos hospitales de capital de provincia". "A veces nos enfadamos por las citas o por las esperas, pero no siempre reconocemos lo que tenemos", señaló el regidor, quien insistió en que "tenemos que cuidarlo entre todos". "Es mucho más que un edificio", subrayó. Fernández también puso el acento en celebrar este tipo de galas con la ciudadanía. "Se nos ocurrió compartir una pequeña fiesta. Es algo sencillo y humilde, pero muy prestoso. Creo que las administraciones también tenemos que ofrecer este tipo de cosas", comentó. Durante el evento actuaron el grupo de pandereteras de Corvera, que interpretaron el "Cumpleaños Feliz" para los vecinos agasajados en esta fiesta de aniversario, además de la artista Nerea Vázquez y el grupo Argayu.

Noticias relacionadas

"No solo celebramos un aniversario, celebramos 202 historias de vida", subrayó Asunción Artime, nueva gerente del área sanitaria I. La luanquina recordó que "mientras el HUSA crecía, también lo hacían ustedes" (en referencia a los cumpleaños) y señaló que el hospital "es el lugar donde empiezan las historias más importantes".