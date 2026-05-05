Grietas, humedades y hongos: la situación de las viviendas de Vipasa en Avilés para las que el PP regional urge una solución

"Grietas que filtran agua hacia el interior de la estructura, humedades y hongos en el interior de los pisos... ¿Usted viviría así?". Esta fue la interpelación que realizó este martes el diputado del PP José Agustín Cuervas-Mons al consejero de Ordenación del Territorio y Vivienda, Ovidio Zapico, ante la situación de las viviendas de la empresa Vipasa en la calle Bernardino Guardado de Avilés, la zona del Pozón. El responsable autonómico garantizó que antes del 30 de junio estaría finalizada una inspección general del inmueble para ver qué actuaciones se van a realizar. "El dinero no va a ser impedimento", dijo Zapico

Los vecinos del número 19 de la calle Bernardino Guardado venían denunciando desde hace tiempo que sus quejas habían caído en saco roto e incluso temían por fallos estructurales en los cimientos dadas las continuas filtraciones de agua y las grietas que han aflorado en las paredes de las viviendas.

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Para el diputado Cuervas-Mons resulta inconcebible que los residentes nunca hubieran obtenido respuesta a sus reivindicaciones. "Es un problema del año 2024 y no es razonable que continúe sin resolver", abundó el diputado popular. No obstante, se mostró "satisfecho" del compromiso adquirido por el consejero. "Los vecinos están muy quemados, están en una situación muy delicada", abundó