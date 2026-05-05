Hablan los comerciantes de la zona de Las Meanas tras la última reyerta con menores implicados en Avilés: "Yo tengo vistas peleas de críos a palos y piedras e incluso con navajazos"

"Cuando oscurece y los comercios cierran, aparece mucha gente bebida. Ahí es donde comienzan los problemas". Los establecimientos que rodean el parque de Las Meanas en Avilés han notado la inseguridad que rodea la zona en los fines de semana. Lo cuenta Karin Masedo, que tiene su kiosco en la calle Doctor Graíño: "La gente sale de fiesta y se pelean mucho por aquí. Necesitamos un poco más de seguridad", sentencia.

Aunque "de día se está muy bien", Almudena Jiménez y Montse Oliveira, que trabajan en la charcutería Gorfolí de la calle Cuba, también se sienten inseguras cuando entra la noche: "Es una zona de botellón y es normal que estas cosas pasen alguna que otra vez". Además, Jiménez es vecina de Las Meanas y no es la primera vez que cuenta algo parecido: "Yo tengo vistas peleas de críos a palos y piedras, incluso con navajazos, y precisamente no eran los del grupo de jóvenes del pasado viernes", sostiene.

Karin Masedo en el kiosko Pali. / Mara Villamuza / LNE

En la noche del viernes 1 de mayo, varios agentes de la Policía Local tuvieron que intervenir en una multitudinaria reyerta en Las Meanas en la que se vieron implicados una docena de jóvenes, la mayoría menores de edad. El suceso se saldó con uno de los implicados detenidos y los agentes instruyeron diligencias para el juzgado y la Fiscalía de Menores. Esa pelea comenzó en el parque de Las Meanas, en la zona más próxima al centro comercial El Atrio en la esquina de la calle Jardines con Doctor Graíño. Allí se liaron a puñetazos y patadas varios de los jóvenes.

Eva Mesa en su tienda de ropa infantil Marieva. / Mara Villamuza / LNE

En esa zona comercial de El Atrio está la tienda Marieva. Eva Mesa está al frente y, no hace mucho, ya tuvo problemas en su comercio: "Hay cada vez más gente extraña por Avilés y fueron ellos los que me robaron dos vestidos de uno de los percheros más cercanos a la puerta". Además, asegura que "cada vez la ciudad está cambiando mucho para mal, está de capa caída en todos los sentidos".

Por otra parte, el dueño del establecimiento el Café de Mario, Mario Fernández, cree que "por aquí apenas hay inseguridad, no se ven tantas peleas", a pesar de que las que se ven, destacan mucho. "En mi zona no me afectan estos problemas, quizá sean más hacia el otro lado", apunta. Sin embargo, cree que se trata de "un hecho aislado, pues antes se veían muchos más problemas".

Mario Fernández, del Café de Mario / Mara Villamuza / LNE

La visión de las asociaciones de vecinos

La presidenta de la asociación de vecinos Pedro Menéndez, Pilar Rodríguez, cuenta que "cada vez hay más chavalería por la calle". Las Meanas es uno de los puntos de encuentro para ellos: "Hay varios críos de alrededor de los 12 y 13 años que deberían estar en clase y, sin embargo, están con los amigos por ahí. Necesitan más control desde casa". Además, destaca que uno de los mayores problemas es que "cada vez hay más gente en la calle y dicen que el albergue de transeúntes está saturado". En otras zonas como el barrio de Sabugo "las cosas cada vez están más complicadas", pero Rodríguez afirma que, como siempre, "todo depende de los bares que haya por la zona".

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Desde la asociación de vecinos del Quirinal, su presidenta, María Antonia Rodríguez, pide más seguridad en la zona: "Es preocupante ver la cantidad de jóvenes que se meten en estas peleas, cada vez hay muchas más". Aunque apunta que "desde hace bastante tiempo no se oía un problema así por la zona, se nota cómo va creciendo la inseguridad por las calles". Asimismo, achaca este problema de inseguridad a los aficionados rivales que vienen a ver los partidos en el Suárez Puerta: "A veces vienen y hacen que se arme la de mi madre. Montan unos escándalos tremendos", apunta.