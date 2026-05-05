El oncólogo avilesino Herminio González ofrece pautas en su último libro sobre cómo abordar la muerte: "Los paliativos son una forma humana de cuidar hasta el último momento"
"Cuando hablamos de ello con naturalidad y respeto, el final de la vida deja de ser un tabú y se convierte en una parte más del proceso vital", explica el médico, que este miércoles presenta con Amigos del País su libro "La muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella"
M. M. / C. J.
Herminio González es médico, oncólogo en concreto. Ejerce actualmente como médico paliativista; es decir, médico que ofrece cuidados al final de una vida. Este miércoles presentará en una jornada organizada por la Sociedad Económica Amigos del País de Avilés y Comarca (Hotel Palacio de Avilés, 19.30 horas) su libro "La muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella". El libro, explica el autor, aborda" desde 25 años de experiencia en cuidados paliativos domiciliarios, cómo acompañar y comunicarse en el final de la vida". Y añade que está escrito para el público general, desde familias a personas cuidadoras y aquellos que se encuentran en proceso de duelo, y aborda también aspectos jurídicos relacionados precisamente con el final de la vida.
El acto se desarrollará en formato "presentación inversa", dice González, que no es otra cosa que el público dirigirá la conversación con sus preguntas y el autor responderá desde la experiencia clínica y humana.
En una reciente entrevista con este diario, subrayaba que los cuidados paliativos "no son el final de nada, sino una forma profundamente humana de cuidar la vida hasta el último momento. No se trata solo de morir, sino de vivir con dignidad, sin sufrimiento evitable y acompañado. El objetivo es añadir vida a los días cuando ya no podemos añadir días a la vida. Y también entender que la muerte no incomoda si sabes cómo hablar de ella. Cuando la abordamos con naturalidad y respeto, deja de ser un tabú y se convierte en una parte más del proceso vital".
Entonces, y en el marco de una jornada sobre cuidados paliativos en el marco de las actividades de conmemoración del 50.º aniversario del Hospital Universitario San Agustín, en colaboración con la dirección del mismo, se recordaba que solo en el área avilesina se atendieron durante 2025 a 361 pacientes que generaron 3.519 consultas, de las que 1.985 se realizaron en domicilios.
Para Herminio González, el mito más extendido es que los cuidados paliativos es que significan “no hacer nada” o “tirar la toalla”. "Es justo lo contrario", explica, "en paliativos hacemos mucho: controlamos síntomas complejos, acompañamos emocionalmente, apoyamos a las familias y ayudamos a tomar decisiones difíciles. No es renunciar, es cambiar el discurso: de curar a cuidar".
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