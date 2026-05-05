Pequeños "campeones" de higiene: juegos, pintura y ciencia para aprender a lavarse las manos en el colegio Palacio Valdés de Avilés

Pintura, pimienta y linternas fueron los materiales necesarios para enseñar a los más pequeños del colegio Palacio Valdés de Avilés a realizar un buen lavado de manos. Y es que, a pesar de ser una rutina muy presente entre todos ellos, con motivo del Día Mundial de la Higiene de Manos, los alumnos de 3 a 6 años participaron en una actividad especial que les convirtió a todos "Campeones por el mejor lavado". Cada clase estaba encargada una tarea, desde experimentos hasta manualidades con colores, todas ellas con el fin de concienciar desde temprana edad sobre la importancia de mantener este pequeño hábito a lo largo del día.

En la entrada a los pequeños baños adaptados a la altura de los niños y niñas, los alumnos de 3 años esperaban en el banco impacientes a empezar su actividad. En un panel lleno de abejas y mariposas sin alas y hormigas sin cuerpo, debían plasmar sus manos llenas de pintura para regalarles a los bichos las partes que les faltaba. Claro, después de ensuciar, hay que limpiar. Todos juntos se metieron en el aseo y cada uno con su propio lavabo empezaron a limpiarse mientras cantaban su propia canción de higiene: "Palmas y el dorso después. Pulgares y uñas no olvidaré".

La consejera de Salud, Concepción Saavedra, y la consejera de Educación, Eva Ledo, ayudando a lavarse las manos a dos alumnas del centro. / M. O.

Todos salieron con las manos bien limpias, aunque los que tenían la pintura más oscura, no fueron capaces de quitar todos los rastros: "¡Se me quedó entre las uñas!". Pero no pasa nada, porque contaron con la ayuda de sus profes y las visitas especiales. Aunque varios centros educativos llevaron a cabo distintos talleres con motivo de este día, fue el colegio Palacio Valdés el que recibió la visita de la consejera de Salud, Concepción Saavedra, la consejera de Educación, Eva Ledo, y la alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, quienes observaron y participaron en las actividades con los alumnos.

Los siguientes fueron los de 4 años, quienes con cajas y linternas descubrieron toda la suciedad que tenían en sus manos. Las bacterias y los gérmenes se veían blancos y, después, "acabamos con ellos con un gel, cuando lo usamos ya había más suciedad". En otra aula, mientras tanto, pescaron todos los "bichitos" que contaminaban el agua de una piscina, donde las manos se bañaban, y "espantaban gérmenes", representados por pimienta flotando sobre platos llenos de agua, con jabón en sus dedos.

Al finalizar, todos juntos se sentaron en las escaleras para cantar su canción por el Día Mundial de la Higiene de Manos y recibir un diploma por realizar el mejor lavado de manos. Se trata de una iniciativa que los niños siempre reciben con "mucho entusiasmo", cuenta la secretaria del centro, Laura Esteban. En el colegio Palacio Valdés se enseña este hábito desde que entran con 3 años: "Es algo rutinario, durante el primer trimestre aprenden la autonomía en este ámbito, siendo dos o tres veces a lo largo de la mañana, pero siempre antes y después del recreo". Además, "es una oportunidad para que los alumnos de 5 años, que ya pasaron al piso de arriba, vuelvan a usar los baños adaptados que utilizaban el curso pasado, eso les hizo mucha ilusión".

Los alumnos observan el experimento con pimienta junto a las visitas. / Mara Villamuza / LNE

Fueron en total 58 los niños y niñas que participaron en las actividades "porque entendemos que son los mejores embajadores de salud", afirma la consejera de Salud, Concepción Saavedra. Eso lo dice porque ellos serán los encargados de correr la voz sobre la importancia de lavarse las manos: "Llegarán a casa como campeones y campeonas de lavado de manos y se lo van a contar a su padre, madre y a sus abuelos". Además, hace hincapié en la necesidad de conocer que lavarse las manos es "una responsabilidad compartida que puede tener un impacto muy grande y la intervención de salud pública que mejor resultado da para evitar las infecciones en atención sanitaria".

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Asimismo, la concejala de Educación, Eva Ledo, apunta que es algo que se hace desde una temprana edad "porque consiguen adquirir los conocimientos de una manera natural". Pero, sobre todo, porque "así pueden participar en la transmisión de conocimientos a otros ámbitos", concluye.