Otro pez "monstruoso" en el mercado de Avilés: una corvina de 30 kilos que acabará siendo ceviche
"La gente alucina cuando la ve", asegura el pescadero Juan Ferrero, de Pescados Juanín
Otro pez "monstruoso" en el mercado de Avilés. Si la semana pasada fue un mero de 65 kilos lo que dejaba con la boca abierta a todo el que pasaba por delante del mostrador de Pescados Juanín, este martes ha sido una enorme corvina, de 30 kilos, que acabará convirtiéndose en delicioso ceviche.
El pez, tal y como explica Juan Ferrero, propietario del puesto Pescados Juanín en la plaza de Avilés, fue capturado en Canarias. Y de allí llegó a la pescadería avilesina. Inicialmente, el pescadero planteó la posibilidad de venderlo por lomos, pero finalmente ha sido adquirido por una empresa de catering. Previsiblemente se utilizará para ceviche.
El tamaño del ejemplar fue uno de los atractivos de la jornada en el mercado, donde todos preguntaban de dónde había salido el increíble pez. "Da hasta miedo", aseguraban algunos de los que clientes, mientras hacían cola para comprar pescado. "La gente alucinaba la semana pasada con el mero, y ahora también con la corvina cuando la ve", confesaba Ferrero.
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