El Principado invierte medio millón de euros en un nuevo pantalán pesquero en el puerto de Luanco
La intervención generará 24 nuevas plazas de amarre para barcos de entre 12 y 14 metros de eslora
N. M.
La Consejería de Movilidad, Medio Ambiente y Gestión de Emergencias ha licitado las obras para la instalación de un nuevo pantalán en el puerto de Luanco, con un presupuesto máximo de 555.278 euros y un plazo de ejecución previsto de seis meses.
La actuación permitirá crear 24 nuevos amarres destinados tanto a embarcaciones pesqueras con base en el puerto como a barcos en tránsito que recalen en el puerto gozoniego. El objetivo de esta intervención es ordenar y mejorar la estancia y el amarre de los barcos, para garantizar en todo momento su seguridad y operatividad.
Para ello, resulta necesario dotar al puerto de una nueva línea de pantalán que permita alojar adecuadamente a las embarcaciones profesionales, así como a las deportivas en tránsito. Las obras contemplan la sustitución de uno de los pantalanes existentes por una nueva estructura destinada al atraque de embarcaciones profesionales y de paso, lo que generará 24 nuevas plazas de amarre para barcos de entre 12 y 14 metros de eslora.
Todos los amarres estarán equipados con 'fingers' y contarán con suministro de agua y electricidad.
El nuevo pantalán tendrá una anchura de 2,50 metros y una longitud total de 64,44 metros. Estará construido con una estructura de aluminio con perfiles reforzados y se cimentará mediante pilotes metálicos hincados en el fondo marino.
Esta inversión se enmarca dentro del plan de actuaciones de mejora y conservación que el Gobierno de Asturias desarrolla en las 24 instalaciones portuarias de titularidad autonómica, con el objetivo de modernizar sus infraestructuras y mejorar los servicios que prestan a los usuarios.
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