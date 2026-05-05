El Puerto buscará fondos europeos para la ampliación de la rula de Avilés, cuya primera fase costará unos 800.000 euros

La Autoridad Portuaria buscará financiación europea para las obras de ampliación de la rula de Avilés. Así lo aseguró esta mañana su presidente, Santiago Rodríguez Vega, en la visita del nuevo director general de Pesca, Enrique Plaza, a las instalaciones de la principal lonja del Principado. Rodríguez Vega expresó que el coste de los trabajos de la primera fase será, aproximadamente, de 800.000 euros, y que la intención del Puerto es lanzar la licitación a lo largo de este año. El proyecto total superará los 3 millones de euros y se abordará, previsiblemente, en tres o cuatro anualidades.

La línea de la financiación a la que aspira el Puerto, según palabras de Rodríguez Vega, es el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA). "Si nos puede ayudar (por Plaza) en alguna manera, perfecto", dijo el presidente, que también transmitió al nuevo director general la preocupación por el descenso en las capturas que están pasando por las cintas de la rula avilesina en los últimos meses, así como de otros problemas que acechan a la flota asturiana, con el alza de combustibles o los cupos pesqueros.

Por su parte, Plaza transmitió a Rodríguez Vega su apoyo para los proyectos en la rula y el sector pesquero."Sabe que en todo aquello en lo que la dirección general de Pesca Marítima pueda estar, evidentemente va a estar apoyando", afirmó en un encuentro en el que también estuvo presente el gerente de la rula, Ángel Muñoz.