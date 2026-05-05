La razón por la que el centro de interpretación de Cabo Peñas ha perdido su bandera azul (y tiene que ver con Gijón)

El Centro de Interpretación del Cabo Peñas (Gozón) mantiene sus puertas cerradas desde finales de abril, en que caducó la concesión que la Autoridad Portuaria de Gijón (propietaria de la instalación) había otorgado al Ayuntamiento de Gozón. Desde la entidad gijonesa no se ha querido renovar el contrato, informan desde el Consistorio, lo que ha provocado que el equipamiento no haya podido revalidar la distinción de bandera azul que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

Ubicado en la planta baja del Faro de Peñas, el centro contaba con varias salas diseñadas para una visita didáctica, apoyada en efectos especiales y simulaciones. Disponía de cinco exposiciones permanentes centradas en la historia de los faros, las tormentas marinas y los naufragios, la relación del ser humano con el mar y la biodiversidad del medio marino en Cabo Peñas.

El entorno del Centro de Interpretación del Medio Marino de Peñas se integra en el Paisaje Protegido del Cabo de Peñas, un espacio de gran valor paisajístico. Desde la entrada hasta el borde de los acantilados discurre una senda de pasarelas de madera que conduce por un itinerario didáctico-ambiental, con paneles informativos sobre los principales valores del área: arqueología, geología, flora, fauna y cetáceos.

El caso de Castrillón

En la comarca avilesina, sí renovó todas sus credenciales el municipio de Castrillón. "Somos campeones y somos referentes", subrayó la concejala de Turismo de Castrillón, Marián González-Carbajal, quien valoró de forma "muy positiva" la renovación de las banderas azules, una noticia que ha definido como "una grandísima alegría para el municipio".

Por ello, la concejala de Turismo destacó el significado del distintivo, al que ha descrito como "un certificado de calidad que acredita que estas playas cumplen con todos los estándares que marca Adeac". Además, recalcó que "una vez más nos posiciona en un puesto alto en el mapa azul de playas".

Por otro lado, la edil popular añadió también que Castrillón es "un concejo muy azul" y que se sitúa "entre los municipios que más banderas azules recogemos", lo que, a su juicio, confirma el posicionamiento del territorio en materia de calidad litoral y turística.

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En ese sentido, González-Carbajal quiso poner el foco en el caso de Arnao, playa sobre la que destacó la singularidad del entorno en el que conviven distintos recursos patrimoniales y naturales. "En Arnao se junta el sendero, la playa y el museo de la mina en una misma población pequeña, lo que hace que tengamos tres banderas azules ondeando en un espacio muy reducido, algo que la propia Adeac considera un hito", explicó.