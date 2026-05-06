La Autoridad Portuaria de Gijón prepara obras en el centro de interpretación de Cabo Peñas

El Centro de Interpretación del Cabo Peñas (Gozón) mantiene sus puertas cerradas desde finales de abril, cuando caducó la concesión que la Autoridad Portuaria de Gijón (propietaria de la instalación) había otorgado al Ayuntamiento de Gozón. Desde la entidad gijonesa no se ha querido renovar el contrato, informan desde el Consistorio, lo que ha provocado que el equipamiento no haya podido revalidar la distinción de Bandera Azul, que concede la Asociación de Educación Ambiental y del Consumidor (Adeac).

Según ha podido saber este periódico, en los planes de la Autoridad Portuaria gijonesa está abordar una reparación del edificio. Eso sí, por el momento no hay fecha para una posible reapertura, por lo que se desconoce si podrá estar disponible para la campaña veraniega, que está a punto de comenzar.

Ubicado en la planta baja del Faro de Peñas, el centro contaba con varias salas diseñadas para una visita didáctica, apoyada en efectos especiales y simulaciones. Disponía de cinco exposiciones permanentes centradas en la historia de los faros, las tormentas marinas y los naufragios, la relación del ser humano con el mar y la biodiversidad del medio marino en Cabo Peñas.

El entorno del Centro de Interpretación del Medio Marino de Peñas se integra en el Paisaje Protegido del Cabo de Peñas, un espacio de gran valor paisajístico. Desde la entrada hasta el borde de los acantilados discurre una senda de pasarelas de madera que conduce por un itinerario didáctico-ambiental, con paneles informativos sobre los principales valores del área: arqueología, geología, flora, fauna y cetáceos.

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Cabe recordar que, en la zona, se está construyendo un nuevo aparcamiento disuasorio. La actuación ya ha sido adjudicada a la empresa Sardalla Española S. L. por un importe de 320.356,58 euros. La obra, adjudicada a finales de marzo, tiene un plazo de ejecución de tres meses. La construcción de este parking, con capacidad para 160 vehículos, forma parte del Plan de Sostenibilidad Turística de Gozón, que se desarrolla con fondos europeos. El estacionamiento estará situado junto a la carretera que da acceso al faro, anexo a la última curva.