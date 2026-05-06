Avilés recibe a estudiantes de Hungría durante una semana para "vivir en directo la cultura y las costumbres que estudiamos en clase"

Llegaron al Ayuntamiento de Avilés con camisetas a juego, una iniciativa que pone en valor el papel fundamental de la mujer científica en la sociedad. Desde el pasado domingo y hasta el sábado 9 de mayo, alumnos del instituto húngaro Bolyai János Gimnázium, de la ciudad de Kecskemét, están de intercambio con el instituto avilesino Menéndez Pidal. Laura Apollónia es una de las estudiantes que está visitando junto a sus compañeros los lugares más icónicos de Asturias: "Es un placer poder estar aquí, serán muchas las bonitas memorias que nos llevaremos a casa".

Llegaron a Avilés gracias al programa Erasmus+, que les permite pasar una semana fuera de su país junto a familias en el extranjero. Tanto para los locales como para los alumnos de Hungría "es una gran oportunidad poder conocer un nuevo país y una nueva cultura, nos aporta muchísimo a nivel personal y académico", cuenta la alumna avilesina Carmen Pérez. Villő Lilla, de Kecskemét, está de acuerdo con sus palabras: "Estamos todos muy contentos de poder conocer la cultura que nosotros estudiamos en clase y poder ver en directo las costumbres de cada casa".

Pero, sobre todo, lo que más aprecian de poder realizar este intercambio es poder conocer a nuevas personas: "Es buenísimo poder tener amistades internacionales que nos podamos llevar a casa". De esta "experiencia inolvidable", Carmen Pérez destaca "las ganas que teníamos de que vinieran por fin a España" y espera que "todos disfruten del país tanto como nosotros disfrutamos de Hungría". Los alumnos avilesinos viajaron a Kecskemét el pasado año, donde tuvieron la oportunidad de conocer por sí mismos su cultura y costumbres.

En el poco tiempo que llevan los alumnos húngaros en Asturias ya han visitado el santuario de Covadonga, han hecho el descenso del Sella y visitado el acuario de Gijón. Este jueves recorrerán el barrio de Llaranes para asistir a una clase de baile regional, sin olvidar darse una vuelta por el casco histórico de la ciudad. Participarán en varios talleres y, para finalizar la excursión, el viernes irán a Salinas a hacer surf y visitar el Museo de Anclas.

La iniciativa se llevó a cabo gracias al trabajo en colaboración de ambos institutos, donde la coordinadora de la sección bilingüe del centro húngaro, Piroska Puentes, cuenta que "han sido muchos años de preparación de un proyecto en el que, finalmente, nos han acogido estupendamente, tanto las familias como el instituto". Por otro lado, el coordinador de Erasmus+ en el Menéndez Pidal, Daniel Sánchez, explica la importancia de mantener este tipo de iniciativas: "Es un programa que debe tejer a las gentes de Europa, porque nosotros somos Europa".

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En el instituto Bolyai János Gimnázium trabajan todos los años la igualdad de género y, por eso, llegaron a la recepción con el concejal de Educación, Juan Carlos Guerrero, con una camiseta en honor a la mujer científica. "Cada año escogemos una obra de teatro que trate la perspectiva de género y la de este año, 'La chica que soñaba', de Lucía Miranda, trata sobre la problemática que hay en torno a la mujer en la ciencia", asegura.