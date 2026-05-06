El Centro Niemeyer de Avilés acoge la presentación del catálogo de "Intervención" y una conferencia sobre claves del arte contemporáneo
La cita combina divulgación y creación artística para acercar al público a los lenguajes del arte actual desde una perspectiva accesible y participativa
M. O.
Para dar paso a la conferencia en torno a su propuesta artística, Ramón Isidoro presentará el viernes 8 de mayo el catálogo de su obra "Intervención", en la cúpula del Centro Niemeyer de Avilés, que comenzará a las 20.00 horas. "Pero… ¿Esto es arte? Claves para entender el arte contemporáneo" es una charla impartida por la historiadora del arte y directora del proyecto cultural "Cuéntame un cuadro". Ofrecerá a los asistentes herramientas para enfrentarse a obras abstractas, proponiendo nuevas formas de lectura que ayuden a comprenderlas y disfrutarlas. El precio de la entrada a la conferencia es de 3 euros, 2 euros con el Club Cultura.
En la presentación estará disponible el catálogo al precio de 26 euros, que reúne textos del comisario de la muestra, Adonay Bermúdez, junto a Sara Moro y Laila Bermúdez. Cuenta con las fotografías de Marcos Morilla y una pieza de arte sonoro de Juanjo Palacios, en diálogo con la propia exposición. En la presentación intervendrán también el director del centro, Carlos Cuadros, y el responsable del diseño del catálogo, Manuel Fernández, acompañando al artista en este primer acercamiento a la publicación.
"Intervención" es una experiencia inmersiva que propone una aproximación accesible al arte contemporáneo, abordando cuestiones como la ruptura con la figuración, el impacto de las vanguardias históricas o la incorporación de lo conceptual como eje central de la creación artística. Se podrá visitar en la cúpula del Centro Niemeyer hasta el 18 de mayo.
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