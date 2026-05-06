Los científicos cuentan sardinas en el Cantábrico para medir la salud del mar (y fijar las próximas cuotas pesqueras)

En pleno golfo de Vizcaya, dos buques de investigación navegan estos días con una misión que, a primera vista, podría parecer imposible: contar sardinas y boquerones. No lo hacen uno a uno, claro, pero sí mediante técnicas científicas que permiten estimar cuántos peces hay realmente en el mar y en qué estado se encuentran.

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha iniciado este martes la campaña científica Bioman 2026, una de las principales herramientas de evaluación de los recursos pesqueros en el Cantábrico. La investigación, que se desarrolla en colaboración con el centro tecnológico vasco AZTI, tiene como objetivo analizar el estado de las poblaciones de boquerón y sardina, dos especies estratégicas para la flota de cerco y de gran relevancia económica.

La campaña se lleva a cabo en aguas españolas y francesas del golfo de Vizcaya y se prolongará hasta finales de mayo. El área de estudio abarca desde el Cantábrico central hasta la desembocadura del río Garona y el sur de Bretaña, zonas habituales de actividad de la flota española.

Los trabajos de investigación se realizan a bordo de los buques oceanográficos Vizconde de Eza y Emma Bardán, pertenecientes a la flota científica del Ministerio. Durante la campaña, los investigadores aplicarán distintos métodos para estimar la biomasa de estas especies, como el análisis de huevos, la localización de áreas de puesta y el estudio de las condiciones hidrográficas.

Además, se llevarán a cabo muestreos de plancton y análisis del ecosistema marino, con el fin de evaluar factores como la disponibilidad de alimento, la presencia de depredadores y el impacto de la actividad humana en estas poblaciones.

Datos recopilados

Los datos recopilados serán analizados por los grupos de trabajo del Consejo Internacional para la Exploración del Mar (ICES), cuyas recomendaciones sirven de base para establecer los Totales Admisibles de Capturas (TAC) y las cuotas pesqueras, así como para los acuerdos bilaterales entre España y Portugal en el caso del boquerón.

La campaña Bioman forma parte del Programa Nacional de Datos Básicos del sector pesquero, cofinanciado por el Fondo Europeo Marítimo, de Pesca y de Acuicultura (FEMPA), y se enmarca en los compromisos internacionales de España en materia de sostenibilidad.

El año pasado...

Según los resultados de la edición anterior, correspondiente a 2025, la población de boquerón en el Cantábrico presentaba una situación favorable, con una elevada biomasa adulta y una alta producción de huevos. La campaña de este año permitirá actualizar estos datos y dar continuidad al seguimiento científico.

Este programa se complementa con la campaña Juvena, que se desarrolla en septiembre y analiza los ejemplares juveniles de boquerón, ofreciendo una visión integral del ciclo biológico de la especie.