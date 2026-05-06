'Clavel' y 'Petunia' descubren el parque Ferrera a los escolinos del Quirinal

"Clavel" y "Petunia" son unos guías muy floridos. Son los personajes que encarnan Borja Roces y Ana Morán para las visitas teatralizadas para escolares y en asturiano. Javier Rodríguez estudia 4º de Primaria en el colegio del Quirinal y atiende a todos los detalles porque este miércoles le tocó conocer el parque Ferrera de una manera diferente. "Es un lugar donde hay plantas y árboles como el roble, el carbayu", explicó el pequeño momentos antes de que "Clavel" les diera la bienvenida junto a la entrada de la Casa de Cultura. La visita teatralizada forma parte de los actos que organiza el Ayuntamiento con motivo de la Selmana de les lletres asturianes.

Avilés. Parque Ferrera. Día de Les Lletres / Mara Villamuza

Clavel pidió a los neños y neñes del Quirinal que estuvieran "sollertes", atentos, a sus explicaciones, que abrieran los "güeyos" y les "oreyes" para dejarse llevar por un espacio que ocupa 81.000 metros cuadrados y alberga un total de 93 especies vegetales y cinco décadas de historia. Los pequeños no quitaban ojo a las explicaciones de "Clavel". Les ayudaba también que algo de la historia de este parque ya la conocían, como que fue un jardín privado antes de convertirse en un parque público, que lo es desde hace solo cincuenta años. Lúa Seca González habló de la biblioteca municipal, situada en una de las cinco entradas del parque. Lo dijo al tiempo que "Clavel" exponía que la visita teatralizada para escolares tiene como objetivo normalizar la llingua asturiana.

Avilés. Parque Ferrera. Día de Les Lletres / Mara Villamuza

A Dyran Sánchez le encanta el estanque. El alumnado habla de "páxaros" y otros animales que pueblan este lugar donde "la gente viene a pasear", apunta Kike Pértega. También lo sostiene Costa García, su compañero de Cuarto. Y en estas "Clavel" explica a los pequeños del Quirinal, que en ese momento estaban junto al edificio de la Noria, que se encontraban "nel xardín de tipu inglés con grandes praderes". Lo cuenta al tiempo que señala a la pradera central del parque, la de mayor extensión y próxima al kiosko de la música. Después hubo tiempo para conocer y disfrutar de los vistosos y floridos jardines de tipo francés.

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Avilés. Parque Ferrera. Día de Les Lletres / Mara Villamuza / LNE

En una de esas explicaciones, sale a la palestra un nuevo personaje. Se llama "Petunia" y se define como "la bruxa del parque". Habla con los chavales de la importancia de los espacios verdes como el parque Ferrera. "Esti ye'l pulmón verde d'Avilés...", indicó para después preguntar al alumnado por las funciones de árboles y praderías. Sin dudarlo, destacaron que las plantas tienen dos funciones principales, ayudar a respirar tras transformar el aire en oxígeno y ser un espacio que da cabida para los animales. En el parque Ferrera, habitan sobre todo aves. Y entre flora, fauna, algún que otro piar de las aves que acompañaban el camino, el alumnado del Quirinal vivió una mañana diferente para conocer algunos secretos del principal parque de la ciudad. Y todo, en asturiano, porque el viernes se conmemora el día de les lletres asturianes dedicado a homenajear la lengua y la literatura asturiana desde hace más de cuarenta y cinco años.