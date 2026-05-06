La comarca de Avilés se reinventa para atraer población: vivienda, servicios y entorno natural como reclamo

Avilés tiene 76.111 habitantes, según datos del INE. Hace un año el padrón sumaba 75.915 almas. Desde el gobierno municipal avilesino afirman con rotundidad: "La ciudad está recuperando población” y el objetivo, dicen, es hacerla “atractiva para trabajar y vivir en ella. El trabajo, matizan, “no se ciñe a corto plazo”. “Trabajamos de forma constante abordando todos los aspectos que inciden en la vida de las personas para atraer nueva población a la ciudad”, subrayan los gestores de la cabecera de una comarca visiblemente envejecida donde por cada niño nacido fallecen tres personas, según los últimos datos de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos (Sadei).

“En los últimos años, la ciudad ha experimentado transformaciones urbanas que han favorecido la llegada de inversiones privadas”, exponen y agregan: “En materia de vivienda, se contempla el desarrollo de 235 nuevas viviendas públicas en La Grandiella, así como actuaciones en Ciudad Jardín y en el ámbito del Casco Histórico (Los Alas-La Muralla). Estas iniciativas se suman a la apuesta por la vivienda pública de alquiler en barrios como La Luz y Versalles”. En la vivienda sostiene su crecimiento buena parte de los concejos de la comarca, como Castrillón o Illas, en este caso con un marcado entorno natural y ciertas particularidades que no tiene la gran ciudad.

Más allá de la vivienda, Avilés asegura estar tomando medidas en el ámbito educativo y de conciliación. Por ejemplo: “Se están desarrollando inversiones en el tramo 0-3 años, en Formación Profesional y en la ESAPA. También se promueven espacios de innovación empresarial como la Manzana Talento y la ampliación del Parque Científico Tecnológico”.

En el área de bienestar social y cuidados desde el gobierno local destacan mejoras con centros como los “Cuidas” de Palacio Valdés y La Grandiella “que harán de Avilés un lugar aún mejor para formarse, trabajar y vivir”. El Ayuntamiento señala que trabaja “de forma constante y abordando todos los aspectos que inciden en la vida de las personas” para atraer nueva población.

En Castrillón, más vivienda

En Castrillón, se apunta la existencia de capacidad de desarrollo en el Plan de Ordenación Urbana, con planes parciales que permitirían la construcción de alrededor de 700 viviendas en zonas colindantes con Piedras Blancas y otras áreas. Se indica que este desarrollo podría contribuir al aumento de población debido a la demanda de vivienda. “En Castrillón no hay viviendas vacías”, afirma la concejala y portavoz del gobierno local Nuria González-Nuevo.

En el ámbito de los servicios municipales, la edil hace referencia a actuaciones en mantenimiento urbano, conciliación y servicios sociales. En conciliación menciona campamentos, comedores y servicios de desayunos. En servicios sociales, programas de atención a la soledad no deseada y la dependencia.

También señala González-Nuevo el desarrollo del suelo industrial y el apoyo a la creación de empleo como factores vinculados a la fijación de población. “Tenemos un concejo que es una delicia y la gente quiere venir por muchas razones, porque la calidad de vida es muy buena”, subraya.

En cifras: la población total es de 22.106 habitantes, con 10.604 varones (47,97%) y 11.502 mujeres (52,03%). La distribución por edades se extiende desde los recién nacidos hasta los 110-114 años, con diferentes cohortes de población. En los tramos de mayor edad, la proporción de mujeres es superior, especialmente a partir de los 70 años.

Corvera, celeridad en la gestión

En el caso de Corvera -16.180 vecinos, según el último registro- es un municipio “para vivir, trabajar e invertir”. Lo dice el alcalde, Iván Fernández, que hace un añadido más: “Ofrecemos celeridad administrativa y eficacia en la gestión para atraer inversiones que generen riqueza y empleo y eso es la base para asentar y atraer población”.

Como sus vecinos administrativos, en Corvera, según Fernández, hay una “amplia cartera de servicios públicos de calidad que mejoran las condiciones de vidas de todas las personas en todas las edades”. “También cuidamos nuestros barrios y pueblos y los modernizamos de manera permanente para que todo el mundo tenga lo que precise en su entorno más cercano”, concluye el regidor corverano.

Illas sigue el modelo "no urbanización"

En Illas, se indica que los nacimientos registrados en el municipio son superiores a los reflejados en el registro oficial, debido a que algunos nacimientos se inscriben inicialmente en Avilés por información hospitalaria y posteriormente se empadronan en Illas. Lo mismo ocurre en otros concejos de la comarca.

En cuanto a los factores de atracción para nuevos vecinos, el alcalde de Illas, Alberto Tirador, hace alusión “a la búsqueda de un entorno tranquilo, acogedor y rodeado de naturaleza”. Destaca la existencia de servicios públicos, como la atención a la infancia, con escuela 0-3 garantizada y un colegio de infantil y primaria con servicio complementario municipal desde las 7.00 hasta las 18.30.

También ensalza las buenas comunicaciones y la proximidad a servicios comerciales, sociales, de ocio y al Aeropuerto. Otro elemento citado es el entorno natural y el modelo urbanístico orientado a la preservación del medio rural, con un desarrollo sostenible alejado del modelo de urbanizaciones. ”Resulta más atractivo para los nuevos pobladores”, subraya Tirador.

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El regidor local destaca, entre tanto, que el perfil de los nuevos residentes ha variado, pasando de parejas jóvenes de la comarca a personas procedentes de otras comunidades autónomas como Madrid, Baleares y Cataluña, así como de otros países como Holanda, Suiza, Austria y Estados Unidos.