La derecha muestra su "preocupación" tras la reyerta de Las Meanas y el gobierno local defiende que Avilés "es una ciudad segura"

La reyerta entre menores del pasado fin de semana en Las Meanas y las quejas de comerciantes y vecinos de la zona por un repunte en la inseguridad ciudadana ha generado "preocupación" en la derecha avilesina. Tanto PP como Vox reconocen cierto desasosiego por una situación que, temen, pueda ir a más. Mientras, desde el gobierno local y Podemos se hace un llamamiento a la calma y asegura que Avilés "es una ciudad segura".

El gobierno local sustenta su afirmación con las últimas estadísticas de criminalidad. "En 2025 la criminalidad descendió un 4,2%. Los datos sitúan a Avilés como una de las ciudades con menos delincuencia de Asturias, y cuando se produce algún incidente puntual, se actúa de forma coordinada y rápida. Pero es que además de segura, Avilés es una ciudad tranquila en la que se puede vivir, pasear, divertirse o trabajar con total tranquilidad", reseñan desde el Ayuntamiento.

En el PP destacan tener "total confianza" en la Policía, y confían que los hechos del pasado fin de semana hayan sido "puntuales". Si bien, reconocen estar "preocupados". "Cada vez son más los vecinos que nos transmiten hechos y casos conflictivos. No creemos que Avilés sea una ciudad peligrosa ni mucho menos, pero hay que vigilar esta situación", señala la portavoz municipal de los populares, Esther Llamazares.

Con más dureza se manifiestan desde Vox. "Llevamos mucho tiempo denunciando el aumento de la inseguridad ciudadana, y cuando lo advertimos nos llaman alarmistas e insisten en negar la realidad, lo nefasto de las políticas buenistas de la izquierda que quiere hacer predicar a los ciudadanos con ruedas de molino y negarles lo evidente. Llaman 'problemas puntuales de convivencia' y 'hechos aislados' a lo que cada vez es más común", critica la portavoz municipal, Arancha Martínez Riola.

Además, la edil de Vox pone el foco en los conflictos en el centro de la ciudad. "El aumento de la inseguridad es tozudo: cada vez hay más peleas, altercados y robos con fuerza en plena zona centro, especialmente en Las Meanas, donde en cuanto anochece aparecen grupos de gente sospechosa, cuyo oficio se desconoce. Nuestros hijos merecen seguridad, pero el gobierno socialista no reconoce su incapacidad para mantener a raya la criminalidad. En Vox no nos resignamos a ver cómo se degradan nuestras calles”, agrega Martínez Riola.

Por su parte, David García, portavoz de Podemos, resta importancia a la reyerta del pasado fin de semana. "Salvo por algunos puntos conflictivos, no tenemos la percepción de que Avilés sea una ciudad insegura. La pelea del otro día fue un hecho puntual que está bastante magnificado por la viralidad que tuvo el suceso en internet", apunta el concejal.