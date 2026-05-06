La empresa corverana de montajes Cimisa propone un despido masivo de toda su plantilla y el preconcurso de acreedores
Los responsables de la compañía proponen que la plantilla reclame las indemnizaciones al Fogasa
UGT reclama a la empresa que busque otras herramientas para no dejar en la calle al centenar de trabajadores (entre Rovés, en Corvera, y Madrid)
S. F.
La dirección de la empresa Construcciones Industriales, Montajes e Ingenierías (CIMISA) ha materializado este miércoles sus planes: presentar un preconcurso de acreedores y despedir, paralelamente, a toda su plantilla (alrededor de un centenar de personas distribuidoras en distintas compañías filiales). Este planteamiento lo ha presentado en la primera reunión del periodo de consultas para negociar un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) por extinción de contratos.
Los representantes del sindicato UGT –únicos en el comité– han rechazado la idea de la empresa, que asegura que se ve obligada a llevar a cabo estas ideas por razones "económicas y productivas", es decir, porque no tiene dinero para mantener la actividad.
Aparte de para esto, tampoco tiene dinero para pagar las indemnizaciones que corresponden a su personal: ha propuesto que la reclamen al Fogasa, es decir, el Fondo de Garantía Salarial, que es un organismo público español adscrito al Ministerio de Trabajo que garantiza el pago de salarios e indemnizaciones a los trabajadores cuando su empresa es insolvente, entra en concurso de acreedores o desaparece.
UGT rechaza esta circunstancia porque entienden que el preconcurso de acreedores es una acción judicial que se aplica con el objetivo de encontrar solvencia para la compañía o, en su defecto, ordenar los pagos de las deudas sobre la mesa.
Acudir a Fogasa, entiende el sindicato, deja desarmado a los trabajadores la hora de poder hacerse con la indemnización correspondiente (cobrar del Fogasa está topado: se cobra hasta un máximo). Y además, quedan fuera los trabajadores del crédito contra la masa (que es fundamental para poder cobrar el despido de manera adecuada). Por ello, reclama a la empresa que busque otras herramientas para no dejar en la calle al centenar de trabajadores (entre Rovés, en Corvera, y Madrid).
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