Gozón abre el plazo para solicitar las casetas y el almacén de la playa de Luanco este 7 de mayo
El Ayuntamiento ofrece el uso de 46 espacios para almacenaje en el torno del arenal
I. G.
El Ayuntamiento de Gozón abre este jueves día 7 de mayo el plazo de solicitudes para el uso de las casetas y el almacén de la playa de Luanco de cara a la próxima temporada estival. Las casetas para particulares se conceden por el periodo de tiempo comprendido entre el 15 de junio al 30 de septiembre de 2026, sin posibilidad de prórroga. El canon anual se ha fijado en 450 euros.
Las personas interesadas en concurrir a este concurso tendrán un plazo de solicitud de 10 días hábiles. La fecha del sorteo se dará a conocer con antelación en el tablón de anuncios, la página web municipal así como en las redes sociales del Ayuntamiento.
La playa de Luanco dispone de 46 casetas y un almacén adyacente para entidades deportivas del concejo que ostentarán el derecho a explotarlo mediante el almacenaje de material y enseres propios de uso de la playa. Para el almacén podrán presentarse las entidades deportivas inscritas en el concejo con una antigüedad mínima de 10 años y un número de socios superior a 100 personas. El canon para cada una de las casetas será de 450 euros. Los titulares resultantes tras la adjudicación están obligados a constituir una garantía de 140 euros que responderá de los desperfectos que puedan ocasionarse.
Los usuarios de estas instalaciones solo tienen permitido el depósito de enseres propios de la playa, cualquier almacenaje ajeno queda expresamente prohibido, como también ocurre con el uso de altavoces o la inserción de publicidad, entre otros.
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