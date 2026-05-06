El León de Oro visita esta temporada el teatro Clarín de Soto del Barco

El León de Oro, agrupación coral de Luanco, pone en marcha este fin de semana el proyecto “LDO en Comunidad”, una iniciativa que recorrerá distintos municipios de Asturias con el objetivo de acercar la música coral a toda la ciudadanía y reforzar su compromiso con el territorio. Las primeras citas tendrán lugar el viernes 8, el sábado 9 y el domingo 10, con tres conciertos protagonizados por formaciones jóvenes del proyecto.

El viernes 8, el coro joven Lithos, dirigido por Jesús Gavito, actuará a las 19:30 horas en el Teatro Auditorio de Grado. El sábado 9, a la misma hora, Lithos ofrecerá un nuevo concierto en el Teatro Clarín de Soto del Barco. El ciclo continuará el domingo 10 con la actuación de Peques LDO, dirigido por Elena Rosso, a las 13:00 horas en el Teatro Clarín de Soto del Barco.

“LDO en Comunidad” se articula a través de nuevas Muestras Corales de fin de semana, con conciertos el viernes o sábado por la tarde y matinés el domingo por la mañana, creando espacios de encuentro y disfrute compartido. Cada muestra estará protagonizada por una de las agrupaciones del proyecto, permitiendo al público descubrir la riqueza, diversidad y recorrido de un proyecto coral que abarca todas las etapas formativas y artísticas. Las primeras ediciones estarán protagonizadas por formaciones como Lithos, Aurum (coro de mujeres) y Peques LDO, reflejo del carácter intergeneracional del proyecto y de su apuesta por la renovación, la diversidad y la continuidad generacional.

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Las próximas citas serán el 23 de mayo en Piedras Blancas, donde actuará el coro joven Lithos, y los días 6 y 7 de junio en El Franco, donde estarán Lithos y Aurum.