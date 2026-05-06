Los luanquinos reclaman al Ayuntamiento la limpieza de la ramblona de Luanco
La Guardia Civil confirma que el Ayuntamiento de Gozón es el organismo competente para solucionar el problema del verdín en la ramblona.
Los vecinos de Luanco urgen intensificar las labores de mantemiento en la ramblona, en la parte más al este de la playa de la capital gozoniega. Los luanquinos reclaman, al menos, la retirada del verdín porque ya "ha motivado la caída" de varias personas. Elevan su queja al Ayuntamiento de Gozón y lo hacen después de haber solicitado por correo electrónico una duda sobre la titularidad del ese espacio a la Guardia Civil.
En el escrito firmado por el Seprona dejan claro que el organismo competente en dar soluciones al estado de la ramblona de Luanco es el consistorio.
La ramblona es uno de los lugares preferidos por los luanquinos para sus baños estivales. Este entorno es utilizado por numerosos jóvenes para lanzarse al mar.
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