La Nebrija prepara un singular curso en Avilés: surf y español para estudiantes de fisioterapia y odontología
Se trata de una formación que se impartirá en la segunda quincena de julio; por las mañanas la formación será académica y por las tardes, lúdica
La Nebrija sigue con su apuesta por Avilés. Tras conocerse que la institución académica ya tiene casi lista la tramitación para comenzar las clases del grado de Enfermería en septiembre, ahora ha anunciado un nuevo curso para aprender español y surf, enfocado a estudiantes de fisioterapia y odontología. Tal y como ha anunciado ya la universidad, esta formación se celebrará del 15 al 31 de julio.
El programa de esta formación es de 4 horas diarias (de 9.00 a 13.30 horas, con un descanso de media hora por el medio) y está pensado, tal y como figura en la web de la Nebrija, para estudiantes que desean cursar un grado en Odontología o Fisioterapia y necesitan reforzar y consolidar su nivel de español, adquiriendo las bases del ámbito de la salud.
Las clases de español se centrarán en la expresión y comprensión oral y escrita, gramática y léxico aplicado, español específico y profesional y comunicación en entornos académicos y profesionales. Se impartirá también formación de ecografía -introducción al uso del ecógrafo para visualizar tejidos musculoesqueléticos facilitando el diagnóstico y tratamiento de lesiones de forma segura, invasiva y no invasiva- y de fotografía clínica dental -introducción al uso de la imagen fotográfica como herramienta precisa para documentar tratamientos, seguir la evolución de los pacientes y comunicar mejor los casos clínicos-.
Por las tardes la formación se compaginará con clases de surf. "Una mezcla perfecta entre aprendizaje y verano relajado", sostienen desde la Nebrija, de una formación que tiene un precio de 550 euros y en el que los participantes deberán acreditar, al menos, un nivel de español B1 para poder participar. El mínimo de alumnos para que el curso salga adelante es de diez.
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