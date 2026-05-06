Hackean la cuenta de Facebook de un conocido párroco asturiano para pedir dinero a sus contactos
El sacerdote José Juan Hernández Deniz ha abierto un nuevo perfil en redes sociales tras el incidente y continúa su actividad con mayor precaución
El párroco de la iglesia de San Nicolás de Bari se vio en un apuro recientemente. José Juan Hernández Deniz tuvo que cerrar recientemente su cuenta personal de Facebook "porque me habían secuestrado la página y hablaban a otros usuarios en mi nombre". En esos mensajes, la persona detrás del "hackeo" pedía dinero a sus contactos. Él, ante tal situación, actuó rápidamente y cerró su perfil: "Debería haberme quedado con alguno de los movimientos o acudir a la Policía o a la Guardia Civil, pero tenía tal angustia que lo hice sin ser consciente de lo que estaba pasando".
El problema ocurrió cuando una persona le contactó meses atrás pidiendo dinero porque estaba en una situación complicada: "Era un hombre que me decía que su madre estaba muy enferma y su única obsesión era que yo le diese dinero para salir del paso". Deniz le quiso escuchar por compasión y, por esa misma razón, "casi pico", explica. Pero como él no cedió, "el siguiente paso fue crear patrañas sobre mí a través de mi perfil de Facebook, así que lo cerré todo", asegura.
A pesar de lo ocurrido, el párroco sigue siendo activo en redes sociales. Con más precauciones, volvió a abrirse un nuevo perfil de Facebook: "Crear una cuenta es muy fácil, pero no veas las dificultades que ponen en el momento que quieres cerrar una". Bajo el nombre de "Jose J. Deniz" vuelve a compartir los contenidos que solía preparar.
A través de redes sociales, José Juan Deniz se dedica a leer el evangelio diario en un pódcast. También tiene una página web, llamada La Barca del Padre, donde "sobre todo subo muchas fotos", todo ello como un pasatiempo personal, más allá de las homilías.
Qué recomiendan las autoridades
Ante un caso así, lo primero que hay que hacer es contactar con la red social en la que uno ha sido víctima de un hackeo. Si aún se tiene acceso, será necesario cambiar la contraseña a una segura, diferente en cada cuenta. El siguiente paso es denunciar a la Policía Nacional o la Guardia Civil, ya sea en una comisaría, llamando al 091 o 062, o a través de sus oficinas virtuales. Asimismo, será necesario recopilar evidencias y avisar a tus contactos para que no caigan en posibles estafas.
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